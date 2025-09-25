Με τολμηρό design και σύγχρονη αισθητική, το νέο Opel Mokka κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία των μικρών SUV/Crossover.

Το νέο Opel Mokka συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται ένα από τα πιο χαρισματικά compact SUV της αγοράς. Στην πρόσφατη ψηφοφορία των 25ων βραβείων “autonis”, 14.000 αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού auto motor und sport ανέδειξαν το Mokka ως “Best Design Innovation of the Year 2025”. Με ποσοστό σχεδόν 50% (49,6%) στην κατηγορία “Μικρά SUV/Crossover”, το Mokka κέρδισε με άνεση τον ανταγωνισμό.

Ένα SUV με χαρακτήρα

Το Mokka ξεχώρισε χάρη στον τολμηρό σχεδιασμό του, που συνδυάζει το νέο έμβλημα της Opel, φρέσκια φωτιστική υπογραφή LED και μαύρες λεπτομέρειες που αναδεικνύουν το αμάξωμα. Στο εσωτερικό, η μινιμαλιστική αλλά premium αισθητική δίνει έμφαση στην άνεση και την εργονομία: sport τιμόνι με επίπεδη κορυφή, ανανεωμένη κεντρική κονσόλα και ένα πλήρως ψηφιακό cockpit που αντικαθιστά τα περισσότερα φυσικά κουμπιά με λειτουργίες στην οθόνη αφής.

Η συνέχεια μιας επιτυχίας

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Opel κερδίζει στα βραβεία “autonis”. Το 2022 το Opel Rocks και το 2023 το Opel Corsa είχαν αποσπάσει διακρίσεις, αποδεικνύοντας πως η γερμανική μάρκα καταφέρνει να παντρεύει την καινοτομία με το στιλ.

Διεθνής αναγνώριση

Με αυτή τη διάκριση, το Opel Mokka επιβεβαιώνει τη θέση του ανάμεσα στα πιο αγαπημένα SUV της κατηγορίας του. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στη Στουτγάρδη στις 13 Οκτωβρίου 2025, επισφραγίζοντας μια ακόμα νίκη για την Opel.