Συναρπαστικό, ευέλικτο και με 416 χλμ. αυτονομία. Το νέο πλήρως ηλεκτρικό Nissan MICRA κυκλοφορεί για πρώτη φορά στους δρόμους.

Το νέο Nissan MICRA κάνει την πρώτη του εμφάνιση στους δρόμους του Ρότερνταμ, προσφέροντας πλήρως ηλεκτρική οδήγηση, αυτονομία έως 416 χλμ. και ταχεία φόρτιση έως 100kW.

Το νέο MICRA συνδυάζει πρακτική ευελιξία για άνεση στην πόλη, αλλά και δυναμική, απολαυστική οδήγηση σε ταξίδια εκτός πόλης. Με τολμηρό και παιχνιδιάρικο σχεδιασμό, ενσωματώνει όλες τις τεχνολογίες για μια πλήρως συνδεδεμένη και απολαυστική οδηγική εμπειρία.

Η έκτη γενιά του εμβληματικού μοντέλου ήρθε για να δείξει πώς η ευέλικτη οδήγηση, η διαισθητική τεχνολογία και ο έξυπνος σχεδιασμός συνδυάζονται για μια καθημερινή, εύκολη και απολαυστική εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης.

Ηλεκτρική άνεση με πρακτική ευελιξία

Το νέο MICRA αποπνέει αμέσως αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι. Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, η χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία και η άμεση απόκριση στο τιμόνι προσφέρουν επιδόσεις που δύσκολα περιμένει κανείς από ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είτε κινείστε στους στενούς δρόμους της πόλης είτε σε διαδρομές εκτός πόλης, το νέο MICRA συνδυάζει βελτιστοποιημένο βάρος και άμεση απόκριση ροπής για μια ζωντανή και ευέλικτη οδηγική εμπειρία που ταιριάζει απόλυτα στον χαρακτήρα του.

Η πλατφόρμα AmpR small-car υποστηρίζει κοντούς πρόβολους, συμπαγές αμάξωμα με χαμηλό κέντρο βάρους και μειωμένο βάρος στα 1.500 kg, προσφέροντας σταθερή και δυναμική οδήγηση. Το νέο MICRA κινείται το δρόμο με ηρεμία, άνεση και αμεσότητα, προσφέροντας οδηγική εμπειρία που ξεπερνά τις προηγούμενες γενιές και τον ανταγωνισμό. Παρά το συμπαγές μέγεθος, η πλατφόρμα AmpR εξασφαλίζει μεγάλο μεταξόνιο 2,54 μ., εντυπωσιακό χώρο αποσκευών χωρητικότητας 326 λίτρων και δυνατότητα ρυμούλκησης έως και 500 kg, για μεγαλύτερη ευκολία και χωρητικότητα σε κάθε σας καθημερινή διαδρομή.

Για ξέγνοιαστη EV οδήγηση, το νέο MICRA προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας με εντυπωσιακή αυτονομία - και οι δύο προσαρμοσμένες για καθημερινή, πρακτική χρήση:

40kWh: αυτονομία έως και 317km WLTP

52kWh: αυτονομία έως και 416km WLTP

Και οι δύο επιλογές διαθέτουν DC ταχεία φόρτιση (έως και 100kW), τεχνολογία V2L (Vehicle-to-Load) για τροφοδοσία εξωτερικών μικροσυσκευών, ενώ είναι έτοιμες για μελλοντική ενσωμάτωση V2G (Vehicle-to-Grid).

«Η δυναμική, άμεση και άνετη απόδοση του νέου MICRA δοκιμάζεται για πρώτη φορά στους δρόμους της Ευρώπης! Με αυτονομία έως και 416km και ταχεία φόρτιση έως 100kW, είμαι βέβαιη ότι οι τυχεροί οδηγοί θα ερωτευτούν αμέσως το νέο μοντέλο. Ο παιχνιδιάρικος και τολμηρός σχεδιασμός του σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα», δήλωσε η Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product and Services Planning, Nissan AMIEO.

Σχεδιασμός που ενθουσιάζει

Από το παιχνιδιάρικο «κλείσιμο του ματιού» που καλωσορίζει τον οδηγό μέχρι τις ζάντες 18 ιντσών, κάθε λεπτομέρεια του νέου MICRA αντικατοπτρίζει το ζωντανό χαρακτήρα του και συμβάλλει σε μια συναρπαστική οδηγική αίσθηση. Σχεδιασμένο στο Nissan Design Europe στο Λονδίνο, το εξωτερικό του είναι εμπνευσμένο από SUV, αλλά με διαστάσεις ιδανικές για ευελιξία στους στενούς δρόμους της πόλης. Οι κομψές επιφάνειες και οι αρμονικές λεπτομέρειες αποπνέουν διακριτική αυτοπεποίθηση, ενώ οι έντονοι θόλοι των τροχών και οι γραμμές στο κάτω μέρος του αμαξώματος υποδηλώνουν χαμηλό κέντρο βάρους.

Η κομψότητα συνεχίζεται και στο εσωτερικό, καθώς το νέο MICRA έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να ενθουσιάζει τόσο τον οδηγό όσο και τους επιβάτες. Η θέση οδήγησης είναι χαμηλή, οι γραμμές καθαρές και η τεχνολογία αρμονικά ενσωματωμένη. Οι διπλές οθόνες 10,1 ιντσών προσφέρουν εύκολο ψηφιακό έλεγχο, ενώ τα μαλακά υλικά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία.

Απόλυτα συνδεδεμένο και έτοιμο για την καθημερινότητα

Η προηγμένη τεχνολογία του νέου MICRA αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πλήρως συνδεδεμένης οδηγικής εμπειρίας. Με ενσωματωμένες τις υπηρεσίες Google, οι εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store είναι διαθέσιμες απευθείας από την κεντρική οθόνη. Ο φωνητικός έλεγχος είναι εύκολος στη χρήση, ενώ η πλοήγηση παραμένει πάντα ακριβής και ενημερωμένη. Και χάρη στο NissanConnect, μπορείτε να ρυθμίσετε απομακρυσμένα τη θερμοκρασία καμπίνας και να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, καθώς και να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας με προγραμματισμένες στάσεις φόρτισης.

Ένα πλήρες σύνολο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού – συμπεριλαμβανομένου του προσαρμοζόμενου cruise control και της υποβοήθησης παρκαρίσματος – εξασφαλίζει ότι το νέο MICRA προσφέρει απόλυτη αίσθηση ελέγχου. Στην καρδιά όλων των οχημάτων Nissan βρίσκεται η δέσμευση για ασφάλεια. Έτσι και για το νέο MICRA, συστήματα όπως το Αυτόνομο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Autonomous Emergency Braking), η Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας (Emergency Lane Keeping Assist) και η Προειδοποίηση Αλλαγής Λωρίδας (Lane Departure Warning) προσφέρουν αίσθηση απόλυτης ασφάλειας στον οδηγό.

Ένα νέο κεφάλαιο για την ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη

Το νέο MICRA ανοίγει τον δρόμο για κάτι πολύ μεγαλύτερο: για τη νέα προϊοντική γκάμα της Nissan στην Ευρώπη, με την παρουσίαση τεσσάρων νέων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων μέχρι το 2027. Σε αυτά περιλαμβάνονται το νέο MICRA, το ήδη ανακοινωμένο νέο LEAF, το επερχόμενο νέο JUKE και ένα μοντέλο κατηγορίας A. Όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια της πρόσφατα λανσαρισμένης τεχνολογίας e-POWER και εντάσσονται στο στρατηγικό όραμα της Nissan για ένα πιο ηλεκτρικό και βιώσιμο μέλλον.

Το νέο Nissan MICRA αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη του 2025.