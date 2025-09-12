Games
OMODA & JAECOO: Παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων και παρουσίαση του νέου OMODA 9 SHS στην Auto Thessaloniki 2025

OMODA &amp; JAECOO: Παγκόσμιο ρεκόρ πωλήσεων και παρουσίαση του νέου OMODA 9 SHS στην Auto Thessaloniki 2025
Με πάνω από 600.000 πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσία σε 47 χώρες και περιοχές, η εταιρεία επενδύει στην καινοτομία και λανσάρει στην Ελλάδα το κορυφαίο plug-in υβριδικό SUV OMODA 9 SHS.

Η OMODA & JAECOO, η πρώτη μάρκα του Ομίλου Chery που ήρθε στην Ελλάδα, σημειώνει επίδοση-ρεκόρ στις παγκόσμιες πωλήσεις ξεπερνώντας τις 600.000 μονάδες μέχρι τον Ιούλιο 2025. Παράλληλα, η εταιρία επενδύει συστηματικά στην τεχνολογική καινοτομία, εμπλουτίζοντας το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο με μοντέλα που συνδυάζουν αποδοτικότητα, ασφάλεια και βιώσιμη κινητικότητα.

apopsi_peripteroy_oj_1_b00a6.jpg

Το πιο πρόσφατο ορόσημο της εταιρείας στην Ελλάδα αποτέλεσε το επίσημο λανσάρισμα του OMODA 9 SHS στην Έκθεση Αυτοκινήτου Auto Thessaloniki 2025, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. To OMODA 9 SHS αποτελεί το πρώτο κορυφαίο plug-in υβριδικό SUV της OMODA, που θέτει ένα νέο σημείο αναφοράς για τη μελλοντική ανάπτυξη των υβριδικών οχημάτων. Βασισμένο στο καινοτόμο σύστημα Super Hybrid System (SHS) της OMODA, τo OMODA 9 SHS προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό εκλεπτυσμένης αισθητικής, ποιοτικής άνεσης και προηγμένης τεχνολογίας. Πρόκειται για ένα πραγματικά premium όχημα, με προσοχή στη λεπτομέρεια και έμφυτη δυναμική, σχεδιασμένο για ισχυρές επιδόσεις. Διαθέτει τετρακίνηση, αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 145 χλμ., πρωτοποριακή υβριδική τεχνολογία που προσφέρει εντυπωσιακή συνδυαστική ισχύ και αυτονομία που ξεπερνά τα 1.100 χλμ.

omoda_9_shs_2_ec748.jpg

Η επίσημη παρουσίαση του OMODA 9 SHS στην Auto Thessaloniki 2025 πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου. Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Γιάννης Καλλίγερος, Επικεφαλής των εταιρειών του Ομίλου Emil Frey στην Ελλάδα. Ο κ. Καλλίγερος ανέφερε: «Στόχος της Omoda & Jaecoo Ελλάς είναι να εδραιώσει μία σχέση εμπιστοσύνης με τον Έλληνα οδηγό. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε Δίκτυο, σε after sales υπηρεσίες, σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποδομές. Σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται ο πελάτης είναι δύο πράγματα: από τη μία τη σιγουριά ότι έχει έναν ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη, κι από την άλλη την αίσθηση ότι κάτι καινούργιο και συναρπαστικό τον περιμένει. Αυτό ακριβώς εκπροσωπούμε ως Omoda & Jaecoo».

Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε ο κ. Στρατής Μπατσολάκης, Γενικός Διευθυντής της O&J Automotive Ελλάς, σημειώνοντας: «Στην Omoda & Jaecoo Ελλάς, από την πρώτη ημέρα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή συνεργατών και των ανθρώπων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εξυπηρέτησης. Μέσα σε μόλις πέντε μήνες, το δίκτυό μας έχει ήδη αναπτυχθεί σε 8 κάθετες μονάδες σε όλη τη χώρα και συνεχίζει να επεκτείνεται. Σύντομα θα εγκαινιάσουμε τη Northern Star, μία νέα, σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, εξοπλισμένη με τον πιο καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό, η οποία θα στεγάζει τόσο την Omoda & Jaecoo όσο και όλες τις μάρκες του Ομίλου Emil Frey. Με την υποστήριξη του Ομίλου, διαθέτουμε πλήρως οργανωμένο κέντρο logistics στον Ασπρόπυργο Αττικής, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και ένα άρτια καταρτισμένο δίκτυο after sales υπηρεσιών που διασφαλίζει άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση».

oj_argos_db6a7.jpg

Ο κ. Μπατσολάκης πραγματοποίησε την αποκάλυψη του νέου μοντέλου OMODA 9 SHS, η οποία έγινε με πρωτότυπο τρόπο με τη βοήθεια του ARGOS, του σκύλου-ρομπότ που κέρδισε τις εντυπώσεις τραβώντας το πανί για την αποκάλυψη του νέου μοντέλου. Ο ARGOS, που έφτασε στην Ελλάδα από την Κίνα ειδικά για την έκθεση και την επίσημη παρουσίαση του OMODA 9 SHS, έχει αναπτυχθεί από κοινού από την ομάδα τεχνολογίας της OMODA & JAECOO και την AIMOGA κι αποτελεί μία παράλληλη δραστηριότητα της μάρκας που συνδυάζει την ρομποτική με το ΑΙ και την καινοτομία.

n._hardalias_g.kalligeros_e651d.jpg

Μεταξύ όσων επισκέφθηκαν το περίπτερο της OMODA & JAECOO στην Auto Thessaloniki 2025 ήταν και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, οι οποίοι ξεναγήθηκαν από τον κ. Καλλίγερο και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μοντέλα των δύο μαρκών που ήταν διαθέσιμα στην έκθεση. Στην έκθεση ήταν διαθέσιμα το φουτουριστικό OMODA 5, το αμιγώς ηλεκτρικό OMODA 5 EV, το δυναμικό και κομψό προηγμένο off road SUV JAECOO 7 και «τον πρωταθλητή της αυτονομίας» JAECOO 7 SHS, το οποίο έχει καταφέρει να διανύσει 1.504 χλμ. από το Διδυμότειχο ως το Ταίναρο με μόνο μία φόρτιση χωρίς ανεφοδιασμό.

Με αφορμή την παρουσία της στην Auto Thessaloniki 2025, η Omoda & Jaecoo πραγματοποιεί ειδική προωθητική ενέργεια με σημαντική έκπτωση για όλα τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα. Η προσφορά ισχύει πανελλαδικά, ανεξάρτητα από την επίσκεψη στη ΔΕΘ και θα παραμείνει ενεργή έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

