Το νέο άτοκο πρόγραμμα χρηματοδότησης ξεχωρίζει για την ελκυστικότητα και την αξιοπιστία του.

Η Omoda & Jaecoo κάνει την απόκτηση ενός νέου αυτοκινήτου πιο εύκολη και προσιτή από ποτέ, προσφέροντας ένα νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο. Το πρόγραμμα προσφέρει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και σιγουριά σε κάθε οδηγό και συνδυάζει ευελιξία, διαφάνεια και πραγματική οικονομία.

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Προκαταβολή από 35%

Διάρκεια δανείου από 12 έως και 60 μήνες

Σταθερό επιτόκιο πελάτη 0,0% (πλέον εισφοράς 0,60% Ν.128/75)

Σταθερές μηνιαίες δόσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη χωρίς επιβάρυνση από τόκους

Διαχειριστικά έξοδα: €280

Με χαμηλή προκαταβολή, μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και γρήγορη και απλή διαδικασία έγκρισης, το πρόγραμμα είναι ιδαίτερα ελκυστικό και παρέχεται για όλα τα μοντέλα OMODA και JAECOO. Συνδυάζεται με προϊόν Ασφάλισης Αυτοκινήτου Star Insurance, καθώς και με την Ασφάλιση Προστασίας Δανείου, η οποία προστατεύει τους οικείους σε περίπτωση απρόοπτου γεγονότος, αναλαμβάνοντας την αποπληρωμή του υπολειπόμενου ανεξόφλητου κεφαλαίου. Η χρηματοδότηση παρέχεται από τη Santander Consumer Finance, κατόπιν θετικής αξιολόγησης και για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων.

Με το νέο, άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, η Omoda & Jaecoo ανοίγει το δρόμο για μια νέα εμπειρία αγοράς αυτοκινήτου: χωρίς άγχος και χωρίς περιορισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες και για να σχεδιάσετε το πρόγραμμα που σας ταιριάζει, μπορείτε να επισκεφθείτε το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Omoda & Jaecoo και να μιλήσετε με τον Σύμβουλο Πώλησης που θα διαμορφώσει μαζί σας την πρόταση που καλύπτει τις προσωπικές σας ανάγκες.

Εναλλακτικά μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα της Omoda & Jaecoo.