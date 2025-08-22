Games
Η Tesla μείωσε στο μισό τις τιμές μίσθωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την πτώση πωλήσεων

pexels Craig Adderley pexels Craig Adderley
Η εταιρία έχει αναγκαστεί προσφέρει εκπτώσεις έως και 40% .

Οι Βρετανοί οδηγοί μπορούν πλέον να μισθώνουν ένα ηλεκτρικό όχημα Tesla για λίγο περισσότερο από το μισό από αυτό που θα πλήρωναν πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, επικαλούμενο πηγές του κλάδου.

Η εταιρία έχει αναγκαστεί να προσφέρει εκπτώσεις έως και 40% σε εταιρείες leasing αυτοκινήτων για να αυξήσει τον όγκο των μοντέλων της που απορροφούν οι εταιρείες μίσθωσης αυτοκινήτων, ανέφερε η έκθεση.

Οι εκπτώσεις οφείλονται επίσης στην έλλειψη χώρου αποθήκευσης για οχήματα Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά. Η Tesla δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οι πωλήσεις της Tesla στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά περίπου 60% στις 987 μονάδες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στη Βρετανία μειώθηκαν συνολικά κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, σύμφωνα με την SMMT.

Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία προβλέπεται πλέον να αντιπροσωπεύουν το 23,8% των νέων ταξινομήσεων το 2025, ελαφρώς αυξημένα από την προηγούμενη πρόβλεψη της SMMT για 23,5%, αναφερει το Reuters.

Η Tesla εκκενώνει μέρος του γερμανικού εργοστασίου μετά από πυρκαγιά, αναφέρει δημοσίευμα.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, ξέσπασε πυρκαγιά τη Δευτέρα σε κτίριο όπου κατασκευάζονται μπαταρίες. Όλοι οι εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εργάζονταν στη συναρμολόγηση της μονάδας κίνησης στο ίδιο κτίριο, εκκενώθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκαν αρκετές ώρες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η Tesla δεν απάντησε σε ερωτήσεις του γερμανικού ειδησεογραφικού πρακτορείου, αλλά οι αρχές της περιοχής Όντερ-Σπρε, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο, επιβεβαίωσαν το περιστατικό. Η Tesla ανέφερε το περιστατικό στις αρχές, δηλώνοντας ότι υπήρξε μια «μικρή πυρκαγιά στην παραγωγή μπαταριών» γύρω στις 3 μ.μ. τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της περιφέρειας που επικαλέστηκε η Handelsblatt, «ορισμένες μπαταρίες έπεσαν από έναν ιμάντα μεταφοράς στον πρώτο όροφο μέσω ενός φρέατος στο ισόγειο». Η φωτιά φαίνεται να περιορίστηκε σε αυτές τις μπαταρίες στο σύστημα μεταφοράς στο ισόγειο.

Το Γραφείο Περιβάλλοντος του Βρανδεμβούργου (LfU) παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες. Ένας εκπρόσωπος ανέφερε ότι «αρκετές στοίβες» κυψελών έπεσαν από τον μεταφορικό ιμάντα, με συνολικά 512 κυψέλες να επηρεάζονται. «Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου τα δύο τρίτα μιας πλήρους συστοιχίας μπαταριών για ένα επιβατικό αυτοκίνητο», ανέφερε η Handelsblatt.

Δεν διευκρινίστηκε ποιος τύπος κελιού εμπλέκεται. Η Tesla χρησιμοποιεί τόσο κελιά CATL LFP για την βασική παραλλαγή Model Y όσο και κελιά NCM από την GL Energy Solution για τις εκδόσεις Long Range στις εγκαταστάσεις του Βρανδεμβούργου.

Ενώ η Tesla συνεχίζει να διερευνά την αιτία, έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι δεν υπήρξε τραυματισμός. Αποκλείεται επίσης η πιθανότητα περιβαλλοντικής ζημιάς. Το νερό πυρόσβεσης «περιορίστηκε πλήρως μέσα στο κτίριο», σύμφωνα με την περιφέρεια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαρροή μολυσμένου νερού στα υπόγεια ύδατα. Μια εξειδικευμένη εταιρεία καθαρισμού έχει αναλάβει την απομάκρυνση του νερού πυρόσβεσης και τον καθαρισμό των πληγεισών περιοχών. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν αυτό έχει ήδη συμβεί. Η περιφέρεια δήλωσε ότι η Tesla «έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που συμφωνήθηκε με την τοπική αρχή ύδρευσης και την WSE».

Η παραγωγή σταμάτησε αμέσως μετά το περιστατικό το απόγευμα της Δευτέρας. Σύμφωνα με την Handelsblatt, οι εργασίες επανεκκίνησαν σταδιακά την Τρίτη -η συναρμολόγηση της μονάδας κίνησης ξεκίνησε ξανά το απόγευμα, ενώ η συναρμολόγηση της συστοιχίας μπαταριών δεν ξεκίνησε καθόλου. Οι εργαζόμενοι που δεν μπορούσαν να εκτελέσουν τις συνήθεις εργασίες παραγωγής τους παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια και μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων πρώτων βοηθειών.

