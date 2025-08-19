Games
Το νέο Nissan Qashqai e-POWER διανύει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμου

Με ένα μόνο γέμισμα καλύπτει 1.347 χιλιόμετρα.

Δοκιμάζοντας τα όρια της τεχνολογίας e-POWER τρίτης γενιάς, οι μηχανικοί της Nissan ολοκλήρωσαν με επιτυχία το εμβληματικό ταξίδι από το Land’s End προς το John O’Groats με ένα μόνο γέμισμα της δεξαμενής καυσίμου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα.

Οδηγώντας για 18 ώρες σε διάστημα δύο ημερών, οι ειδικοί του Nissan Technical Centre Europe (NTCE) στο Cranfield, Bedfordshire, οδήγησαν δύο οχήματα Qashqai e-POWER σε όλο το μήκος του Ηνωμένου Βασιλείου, καλύπτοντας 1.347 χιλιόμετρα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα ρεζερβουάρ βενζίνης, με καύσιμο να επαρκεί για ακόμα 161 χιλιόμετρα όταν έφτασαν στον τερματισμό.

Επιβεβαιώνοντας την καλύτερη οικονομία καυσίμου στην κατηγορία του, η ομάδα πέτυχε 3,76L/100km στην επική πρόκληση.

1_34_6f6f4.JPG

Αυτό το κατόρθωμα αντικατοπτρίζει μια παρόμοια πρόκληση που είχε αναληφθεί το 2007, όταν το Qashqai 1.5dCi Diesel ολοκλήρωσε την ίδια διαδρομή, θέτοντας ένα σημείο αναφοράς για την οικονομία καυσίμου εκείνη την εποχή, με μέση κατανάλωση 4,2L/100km.

Δεκαοκτώ χρόνια αργότερα και με την τελευταία και καλύτερη ηλεκτροκίνητη τεχνολογία της Nissan, το Qashqai ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά, ολοκληρώνοντας την πρόκληση με ένα μικρότερο ρεζερβουάρ καυσίμου κατά 10 λίτρα.

Ο Dean Driver, Μηχανικός Αξιολόγησης Οχημάτων και ένας από τους οδηγούς στην πρόκληση, δήλωσε: «Η οδήγηση του Qashqai e-POWER από το Land’s End μέχρι τον John O’Groats ανέδειξε πραγματικά τη δύναμη του νέου συστήματος μετάδοσης κίνησης. Όχι μόνο μας πρόσφερε ομαλή και αθόρυβη οδήγηση σε όλη τη διαδρομή, αλλά καλύψαμε 1.347 χιλιόμετρα με καύσιμο ακόμα στο ρεζερβουάρ - αποδεικνύοντας πόσο μακριά έχει φτάσει αυτή η τεχνολογία».

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER χρησιμοποιεί έναν βενζινοκινητήρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί έναν ηλεκτροκινητήρα που κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και πιο αθόρυβη οδήγηση - όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να συνδέσετε το αυτοκίνητο στην πρίζα.

Σχολιάζοντας το επίτευγμα, ο David Moss, Ανώτερος Αντιπρόεδρος Περιφερειακής Έρευνας & Ανάπτυξης στη Nissan AMIEO (Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία, Ευρώπη και Ωκεανία), δήλωσε:
«Η τρίτη γενιά e-POWER αντικατοπτρίζει όλα όσα έχουμε μάθει από πολλά χρόνια ανάπτυξης. Πήραμε τα καλύτερα στοιχεία από προηγούμενα συστήματα, ακούσαμε τι εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες και ανασχεδιάσαμε την πλατφόρμα για να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση, να μειώσουμε τις εκπομπές ρύπων και να βελτιώσουμε την οδηγική άνεση — διατηρώντας παράλληλα την αυτονομία ενός ντίζελ. Είμαστε περήφανοι που το νέο e-POWER προσφέρει πλέον την καλύτερη στην κατηγορία του οδηγική απόδοση, οικονομία καυσίμου και τις χαμηλότερες εκπομπές ρύπων».

3_13_909dd.JPG

Το νέο σύστημα μετάδοσης κίνησης e-POWER 5 σε 1 ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, τη γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε έναν εντελώς νέο, επανασχεδιασμένο κινητήρα turbo 1,5 λίτρων. Υιοθετεί επίσης την μοναδική φιλοσοφία καύσης STARC της Nissan, η οποία έχει αυξήσει την θερμική απόδοση στο 42% - ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο - σταθεροποιώντας την καύση εντός του κυλίνδρου, και η οποία επιτρέπει στον κινητήρα να λειτουργεί πιο αθόρυβα και αποτελεσματικά σε χαμηλότερες ταχύτητες.

Το τελευταίο Qashqai εξοπλισμένο με e-POWER ξεκίνησε την παραγωγή του τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου και θα διατίθεται σε όλη την Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

Qashqai με το νέο e-POWER

Ισχύς: 140kW (190PS)

Ροπή: 310Nm

Κατανάλωση καυσίμου (WLTP): 4.5l/100km

Εκπομπές ρύπων (WLTP): 102g/km

Εκτός από τις ολοκληρωμένες αναβαθμίσεις στο σύστημα e-POWER, το Qashqai επωφελείται επίσης από βελτιωμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας ως μέρος της ενσωματωμένης τεχνολογίας ψυχαγωγίας της Google, η οποία παρέχει πρόσβαση στους Χάρτες Google, τον Βοηθό και το Play Store.

Οι νέες λειτουργίες περιλαμβάνουν φωνητικές εντολές μέσω του Βοηθού Google, πρόσβαση σε πρόσθετες εφαρμογές μέσω του Google Play, προγνώσεις καιρού σε προγραμματισμένους προορισμούς και Nissan Trip Stories – επιτρέποντας στους πελάτες να καταγράφουν και να μοιράζονται εύκολα τα αγαπημένα τους ταξίδια μέσω της εφαρμογής NissanConnect Services.

Πρόσθετες βελτιώσεις στην τεχνολογία περιλαμβάνουν αυξημένη ευφυΐα οδήγησης με βελτιωμένες λειτουργίες υποστήριξης οδηγού ProPILOT, όπως βελτιωμένες διεπαφές αυτόνομης οδήγησης πολλαπλών λωρίδων για καλύτερη παρακολούθηση της κυκλοφορίας και επίγνωση του περιβάλλοντος.

Οι νέοι πελάτες του e-POWER μπορούν να αναμένουν χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) χάρη στα διαστήματα σέρβις που έχουν παραταθεί από 15.000 χλμ. σε 20.000 χλμ.

