Αντοχή στον χρόνο: Η μπαταρία του ID.3 εντυπωσιάζει στα 160.000 χλμ.

Αντοχή στον χρόνο: Η μπαταρία του ID.3 εντυπωσιάζει στα 160.000 χλμ.
Η μπαταρία υψηλής τάσης διατηρεί κορυφαία απόδοση, ακόμη και στο τέλος της εργοστασιακής εγγύησης.

Μετά από τέσσερα χρόνια εντατικής δοκιμής, οι τεχνικοί του ADAC – του μεγαλύτερου ανεξάρτητου οργανισμού οδικής ασφάλειας και αυτοκινητιστικών δοκιμών στη Γερμανία – απονέμουν εξαιρετική αξιολόγηση στο Volkswagen ID.3. Το ηλεκτρικό μοντέλο διένυσε περισσότερα από 160.000 χιλιόμετρα στο Κέντρο Δοκιμών και Τεχνολογίας του οργανισμού στο Landsberg am Lech, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, καθώς η ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα της μπαταρίας διατηρείται στο 91%.

Στη δοκιμή χρησιμοποιήθηκε το ID.3 Pro S² με ωφέλιμη ενεργειακή χωρητικότητα 77 kWh. Όπως ισχύει για όλα τα μοντέλα της οικογένειας ID., η Volkswagen εγγυάται ότι η μπαταρία διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας μετά από οκτώ έτη ή 160.000 χιλιόμετρα.

ID3_4_ccb01.jpg

Ο Martin Sander, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen αρμόδιος για Πωλήσεις, Marketing και After Sales, δήλωσε: «Το αποτέλεσμα αναδεικνύει την εντυπωσιακή ποιότητα των μοντέλων ID. ακόμη και μετά από χιλιάδες χιλιόμετρα. Με απόδοση άνω του 90% μετά από 160.000 χλμ., το ID.3 αποδεικνύεται μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή και ως μεταχειρισμένο».

Η αξιολόγηση του ADAC επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια αξιοπιστία και ποιότητα του ID.3 – στοιχεία που ενισχύουν την εμπορική του αξία και το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό και στην ελληνική αγορά, τόσο ως μεταχειρισμένο όσο και ως καινούργιο, λόγω της διαχρονικής σταθερότητας στην τιμή μεταπώλησης.

Απαιτητικές αλλά ρεαλιστικές συνθήκες δοκιμής

Η μπαταρία του ID.3 υποβλήθηκε σε εντατική χρήση. Για να επιτευχθούν τα 160.000 χιλιόμετρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, πάνω από το 40% των φορτίσεων πραγματοποιήθηκε σε ταχυφορτιστές. Επιπλέον, το όχημα παρέμενε συχνά συνδεδεμένο στον φορτιστή με την μπαταρία πλήρως φορτισμένη (100%) μεταξύ των διαδρομών – πρακτική που δεν συνιστάται, καθώς επιβαρύνει τη μακροχρόνια απόδοση της μπαταρίας.

ID3_2_ac796.jpg

Η συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί την πρώτη του είδους για μοντέλο της οικογένειας ID. Καθ’ όλη τη διάρκεια, το όχημα υποβαλλόταν σε τακτικούς ελέγχους από τους μηχανικούς του ADAC, με έμφαση στην κατάσταση της μπαταρίας.

Καίρια σημασία οι αναβαθμίσεις λογισμικού

Ο ADAC συστήνει ανεπιφύλακτα την τακτική εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού. Το ID.3 έλαβε πολλαπλές αναβαθμίσεις κατά τη διάρκεια της δοκιμής – μεταξύ των οποίων και στον υπολογισμό διαδρομής σε πραγματικό χρόνο (EV Route Planner), ο οποίος προτείνει σταθμούς φόρτισης σε μεγάλες αποστάσεις, με βάση την εναπομείνασα ενέργεια, την κυκλοφορία και τις καιρικές συνθήκες. Οι ενημερώσεις περιλάμβαναν επίσης διόρθωση σφαλμάτων καθώς και αύξηση της μέγιστης ισχύος φόρτισης έως και τα 170 kW.

Οφέλη και στην κατανάλωση

Οι ενημερώσεις λογισμικού είχαν θετικό αντίκτυπο στην κατανάλωση και κατ’ επέκταση στην αυτονομία. Η ενεργειακή απόδοση βελτιώθηκε ιδιαίτερα σε μικρές αποστάσεις και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0–5°C, όπου παραδοσιακά η κατανάλωση είναι αυξημένη.

ID3_ADAC__3431c.jpg

Άψογη κατάσταση οχήματος

Παρά την μακρά χιλιομετρική κάλυψη, οι τεχνικοί του ADAC διαπίστωσαν ότι το αμάξωμα και το πλαίσιο του ID.3 διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση. Άξονες, ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις, χωρίς σημάδια φθοράς ή προβλημάτων.

