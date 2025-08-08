Πόσα supercars πουλήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Στις πωλήσεις καινούργιων επιβατηγών τον Ιούλιο, η Toyota επιβεβαίωσε την κυριαρχία της με 2.171 μονάδες, καλύπτοντας το 16% της αγοράς.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Ιούλιο του 2025 παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα εικόνα, συνδυάζοντας αυξημένες συνολικές πωλήσεις με έντονη κινητικότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.000 αυτοκίνητα, καινούργια και μεταχειρισμένα εξωτερικού, καταγράφοντας άνοδο 6,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η αγορά καινούργιων επιβατηγών κινήθηκε ακόμη πιο δυναμικά, σημειώνοντας αύξηση 11,7% και φτάνοντας τις 14.754 μονάδες, ενώ οι μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.εκ. υποχώρησαν κατά 4,5% με 10.705 νέες ταξινομήσεις. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου, οι πωλήσεις αυτοκινήτων έφτασαν τις 162.902 (+3,5%), ενώ οι μοτοσυκλέτες τις 55.754 (+7,0%).

Στην κατάταξη των πωλήσεων καινούργιων επιβατηγών τον Ιούλιο, η Toyota επιβεβαίωσε την κυριαρχία της με 2.171 μονάδες, καλύπτοντας το 16% της αγοράς. Η Hyundai κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 1.327 πωλήσεις (9,8%), ενώ η Suzuki ακολούθησε με 1.021 (7,5%). Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν η Peugeot (930), η Opel (655), η Dacia (635), η BMW (628) και η Renault (592), ενώ στη δεκάδα συμπλήρωσαν η Volkswagen (565) και η Kia (553). Οι υπόλοιπες μάρκες συγκέντρωσαν το 33,1% του μεριδίου αγοράς, αποτυπώνοντας τη μεγάλη διασπορά επιλογών των καταναλωτών.

Στην αγορά φορτηγών, η Toyota διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με 381 πωλήσεις και μερίδιο 34,2%. Η Ford ακολούθησε με 175 μονάδες, ενώ η Fiat με 153 ολοκλήρωσε την τριάδα. Η παρουσία μικρότερων παικτών, όπως η Maxus/LDV, η Foton και η Isuzu, δείχνει μια διαφοροποίηση της αγοράς, αν και η πρωτοκαθεδρία των μεγάλων μαρκών παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Στα λεωφορεία, η MAN κυριάρχησε τον Ιούλιο με 27 ταξινομήσεις, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες μάρκες, οι οποίες κινήθηκαν σε μονοψήφια νούμερα. Η παρουσία της Ford, της King Long και της Higer δείχνει την ποικιλία κατασκευαστών που απευθύνονται στον περιορισμένο αλλά ιδιαίτερο αυτό κλάδο.

Στις μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.εκ., η SYM κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση με 1.994 πωλήσεις, μπροστά από τη Honda (1.747) και την Piaggio (1.296). Η Yamaha και η CFMoto διατήρησαν ισχυρή παρουσία, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες κινήθηκαν σε μικρότερα ποσοστά.

Το κεφάλαιο των supercars, αν και αριθμητικά μικρό, συγκεντρώνει πάντα την προσοχή λόγω της σπανιότητας και της πολυτέλειας που αποπνέει. Τον Ιούλιο του 2025, οι ταξινομήσεις στην Ελλάδα έμειναν σε μονοψήφια επίπεδα, με συνολικά 10 οχήματα να βρίσκουν νέους ιδιοκτήτες. Η Ferrari ξεχώρισε με 1 καινούργιο και 3 μεταχειρισμένα μοντέλα, ενώ η Lamborghini κατέγραψε 1 καινούργια πώληση. Η Maserati σημείωσε 2 νέες ταξινομήσεις, ενώ η McLaren δεν πούλησε κανένα καινούργιο όχημα αλλά κατέγραψε 1 μεταχειρισμένο. Η Aston Martin περιορίστηκε επίσης σε μία μόνο μεταχειρισμένη ταξινόμηση.