Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

Πόσα supercars πουλήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Πόσα supercars πουλήθηκαν στην Ελλάδα τον Ιούλιο Φωτογραφία: Pavlo Luchkovski/AP
Στις πωλήσεις καινούργιων επιβατηγών τον Ιούλιο, η Toyota επιβεβαίωσε την κυριαρχία της με 2.171 μονάδες, καλύπτοντας το 16% της αγοράς.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου τον Ιούλιο του 2025 παρουσίασε μια ενδιαφέρουσα εικόνα, συνδυάζοντας αυξημένες συνολικές πωλήσεις με έντονη κινητικότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 25.000 αυτοκίνητα, καινούργια και μεταχειρισμένα εξωτερικού, καταγράφοντας άνοδο 6,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η αγορά καινούργιων επιβατηγών κινήθηκε ακόμη πιο δυναμικά, σημειώνοντας αύξηση 11,7% και φτάνοντας τις 14.754 μονάδες, ενώ οι μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.εκ. υποχώρησαν κατά 4,5% με 10.705 νέες ταξινομήσεις. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου, οι πωλήσεις αυτοκινήτων έφτασαν τις 162.902 (+3,5%), ενώ οι μοτοσυκλέτες τις 55.754 (+7,0%).

Στην κατάταξη των πωλήσεων καινούργιων επιβατηγών τον Ιούλιο, η Toyota επιβεβαίωσε την κυριαρχία της με 2.171 μονάδες, καλύπτοντας το 16% της αγοράς. Η Hyundai κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 1.327 πωλήσεις (9,8%), ενώ η Suzuki ακολούθησε με 1.021 (7,5%). Στις επόμενες θέσεις βρέθηκαν η Peugeot (930), η Opel (655), η Dacia (635), η BMW (628) και η Renault (592), ενώ στη δεκάδα συμπλήρωσαν η Volkswagen (565) και η Kia (553). Οι υπόλοιπες μάρκες συγκέντρωσαν το 33,1% του μεριδίου αγοράς, αποτυπώνοντας τη μεγάλη διασπορά επιλογών των καταναλωτών.

Στην αγορά φορτηγών, η Toyota διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με 381 πωλήσεις και μερίδιο 34,2%. Η Ford ακολούθησε με 175 μονάδες, ενώ η Fiat με 153 ολοκλήρωσε την τριάδα. Η παρουσία μικρότερων παικτών, όπως η Maxus/LDV, η Foton και η Isuzu, δείχνει μια διαφοροποίηση της αγοράς, αν και η πρωτοκαθεδρία των μεγάλων μαρκών παραμένει αδιαμφισβήτητη.

Στα λεωφορεία, η MAN κυριάρχησε τον Ιούλιο με 27 ταξινομήσεις, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες μάρκες, οι οποίες κινήθηκαν σε μονοψήφια νούμερα. Η παρουσία της Ford, της King Long και της Higer δείχνει την ποικιλία κατασκευαστών που απευθύνονται στον περιορισμένο αλλά ιδιαίτερο αυτό κλάδο.

Στις μοτοσυκλέτες άνω των 50 κ.εκ., η SYM κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση με 1.994 πωλήσεις, μπροστά από τη Honda (1.747) και την Piaggio (1.296). Η Yamaha και η CFMoto διατήρησαν ισχυρή παρουσία, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες κινήθηκαν σε μικρότερα ποσοστά.

Το κεφάλαιο των supercars, αν και αριθμητικά μικρό, συγκεντρώνει πάντα την προσοχή λόγω της σπανιότητας και της πολυτέλειας που αποπνέει. Τον Ιούλιο του 2025, οι ταξινομήσεις στην Ελλάδα έμειναν σε μονοψήφια επίπεδα, με συνολικά 10 οχήματα να βρίσκουν νέους ιδιοκτήτες. Η Ferrari ξεχώρισε με 1 καινούργιο και 3 μεταχειρισμένα μοντέλα, ενώ η Lamborghini κατέγραψε 1 καινούργια πώληση. Η Maserati σημείωσε 2 νέες ταξινομήσεις, ενώ η McLaren δεν πούλησε κανένα καινούργιο όχημα αλλά κατέγραψε 1 μεταχειρισμένο. Η Aston Martin περιορίστηκε επίσης σε μία μόνο μεταχειρισμένη ταξινόμηση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία από Πειραιά, Λαύριο, Ραφήνα

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Ακίνητα: Έρχεται «φόρος αδράνειας» για τα διαμερίσματα στα πρότυπα του γαλλικού TLV

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Νίκος Ανδρουλάκης στο Dnews: Γάζα: Εθνοκάθαρση σε απευθείας μετάδοση

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Γκρίνια στους αγρότες για το «γαλάζιο» σκανδάλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Εφορία: Γιατί η αύξηση στην έκπτωση φόρου για τα παιδιά κινδυνεύει να γίνει δώρο άδωρον

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Κρύο νερό για αποκατάσταση: Βοηθά ή σαμποτάρει την πρόοδο;

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

ΕΟΦ: Προσοχή στη διάθεση πλαστής οδοντικής ρητίνης στην αγορά

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Χανιά: Διασωληνωμένο νοσηλεύεται βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος (ΕΚΠΑ): «Λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο ασθενή με επιληψία»

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

Κόκκινο τιμολόγιο: Σε ποιους καταναλωτές απευθύνεται

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

«Πετάχτηκε» στο πρώτο εξάμηνο του 2025 το 10% του ρεύματος που παράχθηκε από ΑΠΕ

Σχετικά Άρθρα

Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο - Ανατιμήσεις «φωτιά» σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και υπηρεσίες

Στο 3,1% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο - Ανατιμήσεις «φωτιά» σε τρόφιμα, ενέργεια, στέγαση και υπηρεσίες

Οικονομία
Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Μήνας καταστροφικών σεισμών για την Ελλάδα ο Ιούλιος

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Μήνας καταστροφικών σεισμών για την Ελλάδα ο Ιούλιος

Ελλάδα
Πότε είναι η πανσέληνος Ιουλίου 2025 – Δύσκολες ώρες για 3 ζώδια

Πότε είναι η πανσέληνος Ιουλίου 2025 – Δύσκολες ώρες για 3 ζώδια

Ελλάδα
Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των κινέζικων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Auto - Moto

NETWORK

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

Faria Renewables: Έργο αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 49,9 MW στην Ελασσόνα

ienergeia.gr
Τραγωδία στη Μήλο: Νεκροί από πνιγμό δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

Τραγωδία στη Μήλο: Νεκροί από πνιγμό δύο άνθρωποι στο Σαρακήνικο

healthstat.gr
«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

«Η Λένα Σαμαρά διακομίστηκε σταθεροποιημένη στον Ευαγγελισμό» - Η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ

healthstat.gr
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αδυνατιστικό τσάι – Περιέχει επικίνδυνη ουσία

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για αδυνατιστικό τσάι – Περιέχει επικίνδυνη ουσία

healthstat.gr
Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

Επεκτείνει την «απόβαση» στην Ελλάδα η Alterric με 4 νέα έργα 189 MW

ienergeia.gr
Αντώνης Σαμαράς: Η ανακοίνωσή του για το θάνατο της κόρης του, Λένας – Πού θα γίνει η κηδεία

Αντώνης Σαμαράς: Η ανακοίνωσή του για το θάνατο της κόρης του, Λένας – Πού θα γίνει η κηδεία

healthstat.gr
Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

Η ICGB εξασφαλίζει άδεια κατασκευής για το Τμήμα 1 της επέκτασης του διασυνδετήριου αγωγού σε 5 δισ. κ.μ./έτος

ienergeia.gr
Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ετήσια αύξηση 0,5% παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

ienergeia.gr