Η έκτη αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται δυναμικά και την Παρασκευή, 16/10, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο T-Center τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Μπαρτσελόνα.
Ο Παναθηναϊκός θέλει να διευρύνει το αήττητο στη διοργάνωση, μετά την επικράτηση απέναντι της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ενώ αμφίβολος είναι και ο Άιζακ Μπόνγκα.
Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports 4.
Ολυμπιακός: Για το 3/3 επί ισπανικού εδάφους
Μετά την επική ανατροπή από το -28 απέναντι στη Βαλένθια, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα, στην τρίτη του αναμέτρηση στην Ισπανία, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη Μπασκόνια.
Μοναδική απουσία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής, έπειτα από ρήξη με την διοίκηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ με αφορμή δημόσιο σχόλιό του στο Instagram αναφερόμενος στο συμβόλαιό του και τον χρόνο συμμετοχής του.
Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει στις 21:30 με μετάδοση από το NovaSports Prime.