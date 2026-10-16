Απέναντι σε Χάποελ και Μπαρτσελόνα οι δύο «αιώνιοι» για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Η έκτη αγωνιστική της Euroleague συνεχίζεται δυναμικά και την Παρασκευή, 16/10, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στο T-Center τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τον Ολυμπιακό να δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Μπαρτσελόνα.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να διευρύνει το αήττητο στη διοργάνωση, μετά την επικράτηση απέναντι της Παρτιζάν στο Βελιγράδι. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ενώ αμφίβολος είναι και ο Άιζακ Μπόνγκα.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 21:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το NovaSports 4.

Ολυμπιακός: Για το 3/3 επί ισπανικού εδάφους

Μετά την επική ανατροπή από το -28 απέναντι στη Βαλένθια, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα, στην τρίτη του αναμέτρηση στην Ισπανία, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα απέναντι στη Μπασκόνια.

Μοναδική απουσία για τον Γιώργο Μπαρτζώκα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής, έπειτα από ρήξη με την διοίκηση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ με αφορμή δημόσιο σχόλιό του στο Instagram αναφερόμενος στο συμβόλαιό του και τον χρόνο συμμετοχής του.

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Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει στις 21:30 με μετάδοση από το NovaSports Prime.