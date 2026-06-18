Διασώστες επανέφεραν την Ολυμπιονίκη, που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η «χάλκινη» Ολυμπιονίκης των 1.500 μ. Τζένι Σίμπσον- και μία από τις πιο επιτυχημένες Αμερικανίδες δρομείς όλων των εποχών- κατέρρευσε κατά τη διάρκεια αγώνα στο Ράιλι της Βόρειας Καρολίνας.

Η 39χρονη έδινε ρυθμό σε ένα γκρουπ που έτρεχε ένα μίλι, κατά τη διάρκεια του αγώνα για ερασιτέχνες δρομείς, όταν κατέρρευσε. Της έκαναν ΚΑΡΠΑ στον αγωνιστικό χώρο, ενώ χρησιμοποιήθηκε και απινιδωτής, επειδή ήταν χωρίς σφυγμό, σύμφωνα με το LetsRun.

Οι διασώστες επανέφεραν τη Σίμπσον, η οποία στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για την κατάσταση της υγείας της. Οι διοργανωτές εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τους ανθρώπους που έσπευσαν να βοηθήσουν όταν συνέβη το «ιατρικό περιστατικό», όπως το χαρακτήρισαν.

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Η Τζένι Σίμπσον συμμετείχε τρεις φορές σε Ολυμπιακούς αγώνες, στο Πεκίνο το 2008, στο Λονδίνο το 2012 και στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016, όταν κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στα 1.500 μ. έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που ανεβαίνει στο βάθρο της διοργάνωσης σε αυτό το αγώνισμα.

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Αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια των 1.500 μ. το 2011, ενώ κέρδισε δύο ασημένια μετάλλια στην ίδια διοργάνωση το 2013 και το 2017, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2024.