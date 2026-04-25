Ούτε για μία ώρα δεν έμειναν διαθέσιμα τα εισιτήρια της πρώτης αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μονακό γι τα playoffs της Ευρωλίγκας, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» φιλαθλοι τα έκαναν ανάρπαστα μέσα σε 55 λεπτά!

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του έχουν ως στόχο την πρόκριση στο Final Four της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens και στην προσπάθεια αυτή θα έχουν στο πλευρό τους, όπως πάντα, χιλιάδες φιλάθλων τους. Το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο αφού οι διοικούντες τον Ολυμπιακό ανακοίνωσαν sold out και για τις πρώτες δύο αναμετρήσεις (σ.σ. 28/4, 21:00 και 30/4, 21:00).

«Σε μόλις 55 λεπτά τα εισιτήρια και των δύο αγώνων των πλέι οφ της Ευρωλίγκας κόντρα στην AS Monaco εξαντλήθηκαν! Η δύναμή μας είστε εσείς. Συνεχίζουμε μαζί!» αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας πως «''κοκκινίζουμε'' το ΣΕΦ και κάνουμε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στο Final 4!».