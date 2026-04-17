Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Αναντολού Εφές με το σαρωτιό 97-62.

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Αναντολού Εφές και συνεχίζει θριαμβευτικά για τα Play- In της Euroleague, καθώς εξασφάλισε την 7η θέση.

Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει έναν επιπλέον αγώνα ή δύο στη χειρότερη περίπτωση για να εξασφαλίσει την είσοδο στα προημιτελικά.

Επόμενη αναμέτρηση είναι την ερχόμενη Τρίτη (21/04) με τη Μονακό σε μονό παιχνίδι. Με νίκη προκρίνεται και θα αντιμετωπίσει την τη Βαλένθια (με μειονέκτημα έδρας) για την πρόκριση στο Final-4 στο ΟΑΚΑ. Σε περίπτωση ήττας όμως, θα υπάρξει και δεύτερη ευκαιρία στις 24 /4, καθώς θα παίξουν ξανά στο «T-Center» με τον νικητή του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας, για την 8η θέση. Αν συμβεί αυτό θα βρεί απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αντίθετα, η Αναντολού Εφές ολοκλήρωσε το ευρωπαϊκό της ταξίδι φέτος, μόλις στη 19η θέση.



Τα δεκάλεπτα του αγώνα έληξαν ως εξής: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62