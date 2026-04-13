Το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το απόγευμα στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 6.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο τουρνουά του Μονάχου (ATP 500) με αντίπαλο τον Ούγγρο, Φαμπιάν Μαροζάν, ο οποίος είναι στο νούμερο 42 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η πτώση του Τσιτσιπά στο νούμερο 67 του κόσμου, μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς του από τα τελευταία τουρνουά στα οποία έχει δώσει το παρών.

Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί ακόμα μία φορά στην καριέρα τους στο Σινσινάτι το 2025, με τον Έλληνα τενίστα να έχει επικρατήσει στα δύο σετ. Όποιος κερδίσει θα πάρει το εισιτήριο για τους «16 του Μονάχου και θα κοντραριστεί με τον νικητή του αγώνα Γκρίκσπουρ – Σαποβάλοφ.