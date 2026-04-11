Η Βραζιλία βρίσκεται στον 3ο όμιλο μαζί με το Μαρόκο, την Αϊτή και τη Σκωτία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα ξεκινήσει τη διαδρομή της, στις 14 Ιουνίου στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ, απέναντι στους Αφρικανούς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να κερδίσει μια θέση στην 26μελή αποστολή του για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11/6-19/7), λέγοντας ότι ο επιθετικός έχει δύο μήνες για να αποδείξει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο Ιταλός προπονητής έχει υποστηρίξει σταθερά ότι ο σούπερ σταρ επιθετικός της Σάντος θα είναι υποψήφιος εάν είναι πλήρως υγιής, αλλά αποκλείστηκε από την ομάδα της Βραζιλίας για τους φιλικούς αγώνες του περασμένου μήνα εναντίον της Γαλλίας και της Κροατίας.

Ο Νεϊμάρ, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 79 γκολ, δεν έχει αγωνιστεί για την εθνική ομάδα από τότε που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Οκτώβριο του 2023 και δυσκολεύεται να διατηρήσει ένα σταθερό σερί αγώνων από τότε που επέστρεψε στη Σάντος πέρυσι.

Η ήττα της Βραζιλίας με 2-1 από τη Γαλλία στη Βοστώνη ώθησε τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομα του Νεϊμάρ, προκαλώντας την αντίδραση του Αντσελότι εκείνη την εποχή, λέγοντας ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στους παίκτες που επιλέχθηκαν. Τώρα, ωστόσο, ο Ιταλός έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει την περίπτωση κλήσης του Νεϊμάρ, καθώς η Βραζιλία αξιολογεί τις επιλογές της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

«Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και είναι φυσιολογικό ο κόσμος να πιστεύει ότι μπορεί να μας βοηθήσει να κερδίσουμε το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Αντσελότι σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα L'Equipe.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Αυτή τη στιγμή αξιολογείται από την CBF (ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Βραζιλίας), από εμένα, και έχει ακόμα δύο μήνες για να δείξει ότι έχει τις ικανότητες να παίξει στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, ο Νεϊμάρ έχει κάνει μια καλή επιστροφή. Σκοράρει γκολ. Πρέπει να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση και να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση. Είναι στο σωστό δρόμο».

