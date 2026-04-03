Νίκη κορυφής απέναντι στη Βιλερμπάν πέτυχε ο Ολυμπιακός.

Κάνοντας μόνο τα απαραίτητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βιλερμπάν στη Λυών με σκορ 82-74 για την 35η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε εξαιρετική κατάσταση για άλλο ένα ματς τον Σάσα Βεζένκοβ (23 πόντοι, 7 ριμπάουντ) ενώ καθοριστικός ήταν στο ξεκίνημα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ (4/8 τρίποντα). Σημαντική παρουσία είχε και ο Νίκολα Μιλουτίνοβ, που πλησίασε το double-double, όπως και ο Ντόντα Χολ, συνεχίζοντας τις θετικές εμφανίσεις.

Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, αν και οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο σκορ στην τρίτη περίοδο (58-61). Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, ο «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις λύσεις και «καθάρισε» το παιχνίδι χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά.

Για τη Βιλερμπάν, που υποχώρησε στο 8-27, ξεχώρισε ο Μελβίν Αζινσά (17 πόντοι), ενώ στιγμές καλής απόδοσης είχαν και οι Ερτέλ και Ανγκόλα.

Εκμεταλλευόμενος την ήττα της Φενέρμπαχτσε από την Μπάγερν Μονάχου, ο Ολυμπιακός ανέβασε το σερί του στο 23-12 πατώντας την κορυφή.

Για την επόμενη αγωνιστική οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ (07/04) την Ρεάλ Μαδρίτης.