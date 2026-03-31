Η ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο αφορά σε τρια διαφορετικά πρόστιμα.

Η Euroleague επέβαλε ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος καλείται να πληρώσει 50.000 ευρώ.

Η ποινή του αφορά σε τρία διαφορετικά πρόστιμα για δηλώσεις που έκανε μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην 30η αγωνιστική στο ΣΕΦ.

Η απόφαση της Euroleague αναφέρει πως «Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κύριος μέτοχος του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟΡ Αθηνών, τιμωρήθηκε με τα ακόλουθα μέτρα ως συνέπεια των δημόσιων δηλώσεών του με αφορμή τον αγώνα Ολυμπιακός Πειραιώς - Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ Αθηνών:

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για τις δηλώσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη διαιτησία, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ για τις υποτιμητικές παρατηρήσεις του προς πρόσωπα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των διοργανώσεων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.β) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για άτομα που ασκούν τεχνικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της διοργάνωσης των αγώνων της Euroleague Basketball, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».