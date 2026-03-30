Ο Ολυμπιακός, εκμεταλλευόμενος τις απουσίες του Παναθηναϊκού, πέρασε από το T-Center.

Νικητή τον Ολυμπιακό είχε το ντέρμπι της 34ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τους «ερυθρόλευκους» να επικρατούν του Παναθηναϊκού με σκορ 94-101 στο T-Center Athens.

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι δεν είχε κάποια βαθμολογική σημασία, ένα ντέρμπι αιωνίων έχει πάντα ενδιαφέρον και ένταση. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση με τον σεληνιασμένο Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 18 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατήρησε τον έλεγχο και στη δεύτερη περίοδο, φτάνοντας μέχρι και το +15, ενώ ο Παναθηναϊκός δυσκολευόταν να βρει ρυθμό, με τον Κέντρικ Ναν να αποτελεί τη βασική επιθετική λύση. Λίγο πριν το ημίχρονο, ένταση μεταξύ Ντόρσεϊ και Ναν οδήγησε στην αποβολή και των δύο, με τον Ολυμπιακό να κλείνει το πρώτο μέρος στο +17 (43-60).

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με καλύτερη άμυνα και πόντους στο ανοιχτό γήπεδο μείωσε μέχρι τους 7 πόντους, επιστρέφοντας από το -17. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα με δύο διαδοχικά τρίποντα και ανέκτησε διψήφια διαφορά.

Οι «πράσινοι» δεν εγκατέλειψαν και με νέο σερί πλησίασαν ακόμη και στους 4 πόντους, κλείνοντας την τρίτη περίοδο με επιμέρους 30-20, έχοντας ως βασικούς εκφραστές στην επίθεση τους Τσέντι Όσμαν και Τι Τζέι Σορτς.

Στην τελευταία περίοδο, όμως, ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά με σερί 6-0 και επανέφερε τη διαφορά σε ασφαλή επίπεδα, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

