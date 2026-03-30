«Σύρραξη» στο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ένταση προκλήθηκε στο παρκέ λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, στο T-Center Athens, για την 23η αγωνιστική της GBL.

Ενώ απέμεναν 33.8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του δεύτερου δεκαλέπτου, έπειτα από φάουλ, «άναψαν τα αίματα» ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Οι δύο παίκτες ήρθαν στα χέρια και κόλλησαν τα κεφάλια τους, ενώ αμέσως μπήκαν στη μέση παίκτες των δύο ομάδων, κάποιοι για να βάλουν τέλος στην αψιμαχία και άλλοι λιγότερο ψύχραιμοι.

Τελικά ο Ναν και ο Ντόρσεϊ- με σκισμένοι φανέλα- αποχώρησαν καθώς αποβλήθηκαν, ενώ με αντιαθλητικό φάουλ χρεώθηκε ο Ματίας Λεσόρ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους ανέφερε πως κακώς αποβλήθηκε ο Ντόρσεϊ. «Ο Ντόρσεϊ δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση να χτυπήσει τον Ναν. Είναι φανερό στο βίντεο του αγώνα. Κακώς αποβλήθηκε. Μόνο ο Ναν κάνει κίνηση και του δίνει κουτουλιά», ανέφερε σχετικά.

Φωτογραφίες: EUROKINISSI