Η Εθνική γνώρισε την ήττα με 1-0 σε διεθνές φιλικό που έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Φλύαρη και χωρίς καθαρό μυαλό ήταν η εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδας στον φιλικό αγώνα απέναντι στην «μουντιαλική» Παραγουάη.

Η Εθνική γνώρισε την ήττα με 1-0 σε διεθνές φιλικό που έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ο Ντιέγκο Γκόμες στο 52΄ πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης για τους Λατινοαμερικάνους, οι οποίοι προετοιμάζονται για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Παραγουάη είναι στον ίδιο όμιλο με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και το νικητή του μπαράζ Κόσοβο -Τουρκία.

Η Εθνική έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στο 5΄, όταν ο Δουβίκας «έσκαψε» πάνω από τον Ολιβέιρα, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς είχαν την πρωτοβουλία και την κατοχή της μπάλας, και είχαν να αντιμετωπίσουν τους «επικίνδυνους» Ενσίσο και Αλμιρόν.

Το σκόρ άνοιξε στο β΄ ημίχρονο όταν ο Ντιέγκο Γκόμες με δυνατό απευθείας φάουλ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Βλαχοδήμου. Κάποιες ατομικές προσπάθειες του Κωνσταντέλια ανέβασαν λίγο τον ρυθμό αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Στα αρνητικά της αναμέτρησης ήταν η απογοητευτική η προσέλευση του κόσμου, καθώς το «Γ. Καραϊσκάκης» δεν ήταν ούτε μισογεμάτο με περίπου 10.000 θεατές.

