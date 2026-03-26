Η Betsson παρουσιάζει το τέταρτο επεισόδιο της σειράς “Betsson Stories” με τη Φελίσια Τσαλαπάτη, η οποία συναντά τον Μίλος Ντέλετιτς, έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της φετινής επιτυχημένης πορείας του Ηρακλή.

Μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση, ο Μίλος Ντέλετιτς μιλά για την επιστροφή του Ηρακλή στη Super League μετά από 9 χρόνια, εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για αυτή τη σημαντική επιτυχία. Αναφέρεται στη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα, αλλά και στις στιγμές που θα του μείνουν αξέχαστες πέρα από την άνοδο.

Παράλληλα, αναφέρεται στη σχέση του με τον κόσμο του Ηρακλή, τονίζοντας τη σημασία που έχει για τον ίδιο να αγωνίζεται σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο με παθιασμένους φιλάθλους, ενώ στέλνει και το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια.

Η κουβέντα δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο. Ο Μίλος Ντέλετιτς ανοίγεται για την καθημερινότητά του, τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη και την εμπειρία του στην Ελλάδα, αποκαλύπτοντας πιο προσωπικές πτυχές του χαρακτήρα του, τις συνήθειες, τα ενδιαφέροντα και όσα τον κάνουν να ξεχωρίζει εκτός γηπέδου.

Η σειρά “Betsson Stories” συνεχίζει να φέρνει στο προσκήνιο αυθεντικές ιστορίες από τον κόσμο του αθλητισμού, μέσα από ειλικρινείς και ανθρώπινες συζητήσεις.

Μείνετε συντονισμένοι για ακόμη περισσότερα επεισόδια και αποκλειστικό περιεχόμενο!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι της Betsson στο YouTube.

{https://youtu.be/0DmBXlLc9FQ?si=O4Ogm6Gg3BZw3le_}