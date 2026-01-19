Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την έβδομη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στην Φερεντσβάρος και τον Παναθηναϊκό.

Στις δύο αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της League Phase ο Παναθηναϊκός κυνηγάει το καλύτερο δυνατό φινάλε, που θα του εξασφαλίσει την παρουσία στη νοκ-άουτ φάση.

Το νικηφόρο σερί των πράσινων με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο τους μπορεί να σταμάτησε, μετά το 0-0 κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ, όμως παραμένουν στο κυνήγι της απευθείας πρόκρισης στους «16» μέσω της πρώτης οκτάδας. Με συγκομιδή 10 βαθμών έως τώρα, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 15 η θέση της κατάταξης και θα ψάξει την υπέρβαση και την τρίτη εκτός έδρας νίκη του, απέναντι σε μία ομάδα που πρωταγωνιστεί, καθώς η Φερεντσβάρος βρίσκεται στην 6η θέση με 14 βαθμούς.

Ο αγώνας στην Ουγγαρία αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητικός, ενώ θα κρίνει και αν ο Παναθηναϊκός θα μείνει στη διεκδίκηση της οκτάδας και την τελευταία αγωνιστική, όπου και υποδέχεται τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+ θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης θα μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του ματς με την Pre-Game εκπομπή που θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football σε απευθείας σύνδεση με την «Groupama Arena» και να παρακολουθήσουν δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, αλλά και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα.

Στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ από τη Βουδαπέστη και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, για τον σχολιασμό και την ανάλυση των αγώνων του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Ακόμα, θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον αγώνα του Δικεφάλου κόντρα στη Μπέτις στην Τούμπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον Θωμά Μίχο και φυσικά όλα τα γκολ της βραδιάς από το UEFA Europa League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1.

