Χωρίς την παρουσία των φιλάθλων της θα αντιμετωπίσει η Κηφισιά τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία για το Κύπελλο Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομική Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε Κηφισιάς για τον αγώνα του Κυπέλλου την Τετάρτη 14/01 για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν αυστηρούς προελέγχους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με Απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη

μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη (14-01-2026) και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ», για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σημειώνεται ότι περιμετρικά της αθλητικής εγκατάστασης θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την πραγματοποίηση αυστηρών προελέγχων.