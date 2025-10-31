Ο Ολυμπιακός βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-3.

Μέσα από την άμυνά του, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague, μετά την ήττα από τη Μονακό, επικρατώντας της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ με 62-58.

Με αυτή τη νίκη στην 8η αγωνιστική, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στη φετινή Euroleague σε 5-3. Από την άλλη η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 6-2, σε μία βραδιά κακού μπάσκετ και για τις δύο ομάδες.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 10 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 14 πόντους, ενώ 11 σημείωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 3/5 τρίποντα. Πρώτος σκόρερ της Χάποελ ήταν ο Αντόνιο Μπλέικνι με 13 πόντους. Από 10 πέτυχαν οι Μίτσιτς και Μάλκολμ.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Νιλικίνα 2, Ουόρντ 8, Βεζένκοφ 14 (1), Ντόρσεϊ 11, Πίτερς 5 (1), Μιλουτίνοφ 10, Χολ 6, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 3 (1)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλεϊ 5, Τζόουνς 4, Μπλέικνι 13 (2), Μπράιαντ 7 (1), Ένις, Μάλκολμ 10 (1), Οντιάσε, Μίτσιτς 10 (2), Γουέινραϊτ 3 (1), Οτούρου 6, Τζινάτ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ