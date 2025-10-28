Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+

Ανήμερα και την επομένη της εθνικής εορτής, η Euroleague… μιλάει ελληνικά, αφού Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός καλούνται να υπερασπιστούν την έδρα τους, απέναντι σε Μακάμπι Τελ Αβίβ (Τρίτη 28/10, 21:15) και Μονακό (Τετάρτη 29/10, 21:15) αντίστοιχα.



Μετά από έξι αγωνιστικές της πιο συναρπαστικής Euroleague, η οποία θα βρει το αποκορύφωμά της τον Μάιο του 2026 στο Final Four της Αθήνας, Πράσινοι και Ερυθρόλευκοι με ρεκόρ 4-2 νίκες βρίσκονται μεταξύ των έξι ομάδων που μοιράζονται την δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω μόνο από την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη (5-1).



Το μενού της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου (και πρώτης του Νοεμβρίου), όμως, περιλαμβάνει Euroleague και με δεύτερη δόση, αφού θα διεξαχθεί και η όγδοη αγωνιστική, με τις δύο ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται την Παρασκευή (31/10).



Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στο Πριγκιπάτο κόντρα στην Μονακό (20:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα δώσει δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι στην έδρα του, υποδεχόμενος την πρωτοπόρο μέχρι τώρα Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15).



Η… διαβολοβδομάδα που μετατράπηκε σε «αγγελοβδομάδα» περιλαμβάνει και άλλες σπουδαίες αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι εξής: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης (28/10, 21:00), Μπαρτσελόνα – Αρμάνι Μιλάνου (28/10, 21:30), Βαλενθια – Φενέρμπαχτσε (28/10, 22:00), Ρεάλ Μαδρίτης – Φενέρμπαχτσε (30/10, 22:00) και Παρτιζάν – Μπαρτσελόνα (31/10, 21:30).



Την ίδια ώρα, το ποδοσφαιρικό μενού περιλαμβάνει συναρπαστικές αναμετρήσεις με εμβόλιμες αγωνιστικές σε Ιταλία και Γαλλία, ματς Κυπέλλου σε Γερμανία και Ισπανία, αλλά και Λιγκ Καπ στην Αγγλία, όπου οι εκπλήξεις είναι πάντα στην ημερήσια διάταξη.



