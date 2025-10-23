Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ήταν εντυπωσιακή από τα πρώτα λεπτά.

Η Αμπερντίν δεν είχε καμία ελπίδα απέναντι στην ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης στο OPAP Arena, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και αυτό φάνηκε από τα πρώτα λεπτά.

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς ήταν εντυπωσιακή και ήδη από το πρώτο ημίχρονο είχε σκοράρει τρεις φορές απέναντι στη σκωτσέζικη ομάδα.

Η ΑΕΚ «καθάρισε» το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά. Ο Κοϊτά άνοιξε το σκορ στο 11′ , επανέλαβε στο 18' κάνοντας το 2-0 και 9 λεπτά αργότερα στο 27' ο Ελίασον «έστειλε» τις ομάδες στα αποδυτήρια με το εξαιρετικό 3-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Η συνέχεια ήταν εύκολη υπόθεση όπως φάνηκε αλλά για την ΑΕΚ το 3-0 δεν ήταν αρκετό.

Ο Μαρίν στο 55’ συνέχισε για το 4-0, ο Γιόβιτς ακολούθησε στο 81’ και έκανε το 5-0, ενώ ο Κουτέσα στο 87’ σφράγισε μία μοναδική νύχτα για την Ένωση μέσα στο OPAP Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια.

