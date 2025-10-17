Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) εξέφρασε την Παρασκευή (17/10) τη λύπη της για την απόφαση της Ινδονησίας να απαγορεύσει τη συμμετοχή Ισραηλινών αθλητών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, παρά τις έντονες προσπάθειες του Ολυμπιακού οργανισμού να βρεθεί λύση.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στην Τζακάρτα, καθώς οι αθλητές του δεν έλαβαν βίζες, με την Ομοσπονδία Γυμναστικής του Ισραήλ να χαρακτηρίζει την απόφαση «σοκαριστική και οδυνηρή».

Η Ινδονησία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αρνήθηκε τη χορήγηση βίζας στους Ισραηλινούς αθλητές, εν μέσω έντονων αντιδράσεων για τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα. Η απόφαση αυτή στέρησε από το Ισραήλ τη δυνατότητα συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που ξεκινά την Κυριακή (19/10), στη χώρα με τον μεγαλύτερο μουσουλμανικό πληθυσμό στον κόσμο, η οποία δεν διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

«Από τη στιγμή που η ΔΟΕ ενημερώθηκε για την κατάσταση, βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία, σε όλα τα επίπεδα, με τη Διεθνή Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG), τον εκπρόσωπο της ΔΟΕ στην Ινδονησία, την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την κυβέρνηση της χώρας, προκειμένου να διευκολυνθεί μια λύση. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατή η επίλυσή της», ανέφερε η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της.

Η Επιτροπή πρόσθεσε ότι «λυπάται βαθύτατα για την κατάσταση, ειδικά μετά το αξιοσημείωτο βήμα προς μια ειρηνευτική συμφωνία στη Διάσκεψη Ειρήνης στην Αίγυπτο, στην οποία παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Ινδονησίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΔΟΕ υπενθύμισε ότι οι χώρες που φιλοξενούν αθλητικές διοργανώσεις και οι αντίστοιχες ομοσπονδίες οφείλουν να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των αθλητών, χωρίς καμία διάκριση ή περιορισμό, σύμφωνα με τον Ολυμπιακό Χάρτη.

Η Ινδονησία αποφάσισε να μην εκδώσει βίζα στους Ισραηλινούς αθλητές, όπως δήλωσε ο υπουργός Νομικών Υποθέσεων Γιούσριλ Ιχζά Μαχέντρα, επικαλούμενος αντιρρήσεις από θρησκευτικούς φορείς, όπως το Συμβούλιο Ισλαμικών Κληρικών, και την κυβέρνηση της Τζακάρτα.