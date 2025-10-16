Μόνο νίκη ήθελε ο Ολυμπιακός απόψε στο Βελιγράδι και το κατάφερε!

Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι για την 5η αγωνιστική της Euroleague και τα πράγματα αν και με ανατροπή πήγαν όπως ακριβώς τα ήθελε.

Στόχευε στη νίκη που θα τον έφερνε ξανά με θετικό πρόσημο νικών – ηττών στη βαθμολογία και τελικά το σκορ ήρθε 94-95.

Ο Ολυμπιακός είχε χάσει στις λεπτομέρειες στο Φάληρο από την Αναντολού Εφές και η αποψινή αντίπαλός του, η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε και αυτή την ίδια τύχη από την Μπαρτσελόνα. Η Μακάμπι μέχρι στιγμής είχε μόνο μία νίκη στη διοργάνωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αμυντική αφύπνιση του Ολυμπιακού στο τελευταίο 5λεπτο της αναμέτρησης, επέτρεψε στους Πειραιώτες όχι μόνο να επιστρέψουν από το -13 που βρέθηκαν στο 34΄ (86-73), αλλά και να αποδράσουν με το «διπλό» από το Βελιγράδι, βελτιώνοντας σε 3-2 το ρεκόρ τους στην εφετινή Euroleague. Ο Ολυμπιακός έτσι υποχρέωσε τους Ισραηλινούς στην τέταρτη ήττα τους.

Τα δεκάλεπτα: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95