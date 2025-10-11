Ποιοι θα απουσιάζουν από το αποψινό παιχνίδι.

Στο ΣΕΦ διεξάγεται απόψε το πρώτο φετινό ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τζάμπολ στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Οι «ερυθρόλευκοι» στην πρεμιέρα νίκησαν το Μαρούσι και θα παραταχθούν με αρκετά προβλήματα στην πρώτη φετινή αναμέτρηση των «αιωνίων».

Απών θα είναι σίγουρα ο Τόμας Ουόκαπ, που θα λείψει για 2-3 εβδομάδες, οι Έβανς και ΜακΚίσικ που είναι εκτός μάχης εδώ και καιρό ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ.

Από την άλλη πλευρά, ο Εργκίν Αταμάν πονοκεφαλιάζεται για το ποια θα είναι η εξάδα των ξένων που θα χρησιμοποιήσει, με επικρατέστερο σενάριο να μείνει εκτός ο Ομέρ Γιουρτσέβεν και ο Μάριους Γκριγκόνις.