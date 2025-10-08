Ο Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί στη Μύκονο έπειτα από επεισόδιο έξω από μπαρ.

Νέα αναβολή- για τέταρτη φορά- πήρε η δίκη του Χάρι Μαγκουάιρ για το επεισόδιο που είχε οδηγήσει στη σύλληψή του στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2020.

Η εκδίκαση, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, Τετάρτη, στη Σύρο, αναβλήθηκε επειδή δικαστικά έγγραφα δεν είχαν μεταφραστεί στα αγγλικά, σύμφωνα με το Sky News και ορίστηκε για τις 4 Μαρτίου 2026.

Ο 32χρονος διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί στη δίκη. Ο Μαγκουάιρ συνελήφθη έπειτα από καβγά στον οποίο ενεπλάκη έξω από μπαρ στη Μύκονο. Το 2020 καταδικάστηκε για επίθεση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών, αλλά άσκησε έφεση.

Ο Ιωάννης- Ιάκωβος Παραδείσης, συνήγορος αστυνομικού που εμπλέκεται στην υπόθεση, δήλωσε στο Sky News πως «ο μεταφραστής του δικαστηρίου δεν έχει μεταφράσει ακόμα στα αγγλικά τα έγγραφα που ζήτησε η ομάδα του Μαγκουάιρ». Ο δικηγόρος εμφανίστηκε σίγουρος ότι η υπόθεση θα εκδικαστεί το 2026, προτού παραγραφεί, το 2028.