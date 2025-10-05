Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, λίγες ημέρες μετά την ήττα, με ανατροπή στο σκορ, από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) στο ΟΑΚΑ.
Ήταν ένα αποτέλεσμα, πισωγύρισμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη αφού είχαν προηγηθεί οι εκτός έδρας επιτυχίες επί των Γιουνγκ Μπόις (1-4) και Παναιτωλικού (1-2).
Κι οι Περιστεριώτες δεν είναι, όμως, στα καλύτερά τους, αφού δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την ΑΕΛ των δέκα παικτών και παραμένουν χωρίς νίκη, στη Super League, από την πρεμιέρα.
Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για τις 21:30, θα προβληθεί στο Cosmote Sport 1 HD.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League:
Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1
ΟΦΗ - Άρης 3-0
ΑΕΛ - Βόλος 2-5
Κυριακή 5/10
- 18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Κηφισιά - ΑΕΚ
- 18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - Παναιτωλικός
- 20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
- 21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός - Ατρόμητος
Bαθμολογία (σε 5 αγώνες)
- Ολυμπιακός 13
- ΑΕΚ 13
- ΠΑΟΚ 11
- Άρης 10 -6αγ.
- Βόλος 9 -6αγ.
- Λεβαδειακός 7
- Κηφισιά 7
- ΟΦΗ 6 -5αγ.
- Παναθηναϊκός 5 -4αγ.
- Ατρόμητος 5
- Πανσερραϊκός 5 -6αγ.
- ΑΕΛ 4 -6αγ.
- Παναιτωλικός 4
- Αστέρας Τρίπολης 2 -6αγ.