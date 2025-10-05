Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τον αγώνα μετά το πισωγύρισμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη την ώρα που και οι Περιστεριώτες δεν είναι στα καλύτερά τους.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, λίγες ημέρες μετά την ήττα, με ανατροπή στο σκορ, από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (1-2) στο ΟΑΚΑ.

Ήταν ένα αποτέλεσμα, πισωγύρισμα για την ομάδα του Χρήστου Κόντη αφού είχαν προηγηθεί οι εκτός έδρας επιτυχίες επί των Γιουνγκ Μπόις (1-4) και Παναιτωλικού (1-2).

Κι οι Περιστεριώτες δεν είναι, όμως, στα καλύτερά τους, αφού δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την ΑΕΛ των δέκα παικτών και παραμένουν χωρίς νίκη, στη Super League, από την πρεμιέρα.

Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για τις 21:30, θα προβληθεί στο Cosmote Sport 1 HD.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League:

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 2-1

ΟΦΗ - Άρης 3-0

ΑΕΛ - Βόλος 2-5

Κυριακή 5/10

18:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Κηφισιά - ΑΕΚ

18:00 «Λάμπρος Κατσώνης», Λεβαδειακός - Παναιτωλικός

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

21:30 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός - Ατρόμητος

Bαθμολογία (σε 5 αγώνες)