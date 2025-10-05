Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, με τους γηπεδούχους να είναι σε κρίσιμο σημείο.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη δεσπόζει σήμερα (5/10) στην 6η αγωνιστική της Super League, που ολοκληρώνεται με τέσσερις αναμετρήσεις.

Μετά τις ήττες τους στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιστρέφουν στις εγχώριες.

Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, με τους γηπεδούχους να είναι σε κρίσιμο σημείο.

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, μετά την ήττα 3-1 από τη Θέλτα στην Ισπανία, συμπλήρωσε πέντε ματς δίχως νίκη (0-3-2) σε όλες τις διοργανώσεις.

Από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 2-0 στο Λονδίνο από την Άρσεναλ, ωστόσο η καλή εμφάνιση της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρίασε, κάπως, την πικρία για το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (5/10, 20:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Ο Βάσκος τεχνικός του πρωταθλητή δεν συμπεριέλαβε σε αυτή τους τραυματίες Στρεφέτσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ και τον Ρέτσο, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στην αναμέτρηση της Τετάρτης με την Άρσεναλ.

Την αποστολή συγκροτούν οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Η σέντρα θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.