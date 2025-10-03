Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ στη φετινή σεζόν.

Η Τσέλιε υποχρέωσε την ΑΕΚ στην πρώτη ήττα της στη φετινή σεζόν, με 3-1 στη Σλοβενία, για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ, αλλά η Τσέλιε έκανε την ανατροπή και έφτασε στη νίκη, με τον Κοβάσεβιτς να πετυχαίνει χατ- τρικ.

Η Ένωση προηγήθηκε στο 7ο λεπτό, όταν έπειτα από σουτ του Κουτέσα εκτός περιοχής η μπάλα χτύπησε στο πόδι αμυντικού, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Ωστόσο, η Τσέλιε κυριάρχησε στο πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης.

Στο 34ο λεπτό ο Κοβάσεβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσα και ισοφάρισε. Αν και στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ μπήκε πιο συγκεντρωμένη, στο 55ο λεπτό ο Κοβάσεβιτς με κεφαλιά έκανε το 2-1. Ο Νίκολιτς έβαλε στο ματς τον Μάνταλο και τον Κοϊτά, αλλά η «Ένωση» δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και στο 80ο λεπτό ο Κοβάτσεβιτς διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Τσέλιε (Άλμπερτ Ριέρα): Λέμπαν, Νιέτο, Καρνίτσνικ, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας, Χρκα (74΄ Ντάνιελ), Κβέσιτς (79΄ Αβτνίλι), Λισάκοβιτς (79΄ Κότνικ), Στουρμ (82΄ Βάνκας), Ιοσίφοβ, Κοβάτσεβιτς (82΄ Πόπλατνικ)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80΄ Πένραϊς), Γκρούγιτς (63΄ Πιερό), Πινέδα, Μαρίν (57΄ Μάνταλος), Ελίασον (57΄Κοϊτά), Κουτέσα (80΄ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς