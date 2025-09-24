Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ αποκαλύπτουν την εντυπωσιακή αλλαγή στις εφετινές φανέλες του μπασκετικού Παναθηναϊκού .

Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού AKTOR κατά την αποκάλυψη των νέων εμφανίσεων.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, Μέγας Χορηγός της ομάδας, άκουσε την επιθυμία των φιλάθλων, πήρε πρωτοβουλία και προσάρμοσε τα χρώματα του λογοτύπου που κοσμεί τη φανέλα του συλλόγου.

Με ένα απολαυστικό βίντεο, με πρωταγωνιστές τους Κέντρικ Ναν και Τζέριαν Γκραντ, το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ έκανε σήμερα τα αποκαλυπτήρια της αλλαγής προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στους φιλάθλους.

Οι εκπλήξεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται πολύ σύντομα μια ακόμα αποκάλυψη που θα ταράξει τα νερά.

Δείτε το βίντεο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{youtube.com/shorts/fZZf_pD8XGA?feature=share}

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα