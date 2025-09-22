«Αυτό λέει πολλά για την ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη σεζόν».

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εκθείασε την ομάδα που έχει φτιάξει ο Εργκίν Αταμάν, αναφέροντας μάλιστα πως ο Παναθηναϊκός έχει δύο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το Final 4 της Euroleague.

Ο τεχνικός της Παρτιζάν, που ήταν στον πάγκο των «πρασίνων» επί 13 σεζόν, αναφέρθηκε στις δυνατότητες του Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», στην Αυστραλία.

«Εμείς ήρθαμε εδώ κατόπιν πρόσκλησης του Παναθηναϊκού και πέρασα αρκετά χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο. Όπως είπε ο προπονητής τους, Εργκίν Αταμάν, είναι πολύ ικανοποιημένοι με την ομάδα που έχουν», σημείωσε αρχικά, μιλώντας στη σερβική ιστοσελίδα «Mozzart Sport».

«Δεν έχουν αλλάξει πολύ την ομάδα και οι παίκτες γνωρίζουν ήδη το σύστημα. Έχουν δύο συνθέσεις που μπορούν να παλέψουν για το φετινό Final Four της Ευρωλίγκας. Αυτό λέει πολλά για την ομάδα που έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη σεζόν», συμπλήρωσε ο Ομπράντοβιτς.

«Η συνολική εντύπωση είναι πολύ θετική. Καταρχάς, η ιδέα να έρθω εδώ στην Αυστραλία, για να συμμετάσχω στο τουρνουά “Παύλος Γιανακόπουλος”, στο οποίο ο Παναθηναϊκός μας προσκαλεί τακτικά, ήταν όμορφη. Όλα ήταν εξαιρετικά και θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους οικοδεσπότες από το NBL League για τη φιλοξενία τους και όλους τους ανθρώπους μας που ήρθαν να μας υποστηρίξουν. Η ατμόσφαιρα τόσο στη Μελβούρνη όσο και στο Σίδνεϊ ήταν φανταστική, ξέραμε ότι είχαμε και πολλούς οπαδούς εδώ και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Τους ευχαριστούμε που είναι πάντα μαζί μας», δήλωσε ακόμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ