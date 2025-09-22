Μπορεί οι φίλαθλοι των δύο ομάδων να έφυγαν με ανάμεικτα συναισθήματα λόγω του ισόπαλου αποτελέσματος αλλά στο 57ο λεπτό «ενώθηκαν» για να περάσουν το δικό τους μήνυμα.

Οι οπαδοί της Λάρισας και της ΑΕΚ ένωσαν τις φωνές τους χτες στο AEL FC Arena στον αγώνα μεταξύ ΑΕΛ και ΑΕΚ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Στο 57′ λεπτό της αναμέτρησης οι φίλοι των δυο ομάδων που βρίσκονταν στο γήπεδο ένωσαν τις φωνές τους φωνάζοντας μαζί το σύνθημα «Δεν ήτανε ατύχημα, ήταν δολοφονία» για το έγκλημα των Τεμπών.

Λαοθάλασσα αλληλεγγύης στον απεργό πείνας

«Δεν έχω οξυγόνο», «είμαστε μαζί σας» και «Τέμπη, 57 ψυχές» είναι μόνο μερικά από όσα αναγράφονται στα πανό και τα πλακάτ που κρατούσαν ανά χείρας οι συγκεντρωμένοι στην Πλατεία Συντάγματος, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει για 8η ημέρα (σήμερα) την απεργία πείνας με στόχο την ικανοποίηση του αιτήματός του για εκταφή της σορού του γιου του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Ρούτσι: Οσοι βάζουν εμπόδια είναι συνένοχοι στο έγκλημα

Κόσμος που εκφράζει την αλληλεγγύη του στον απεργό πείνας έχει κατακλείσει το Σύνταγμα. Συγκεντρωμένοι πλησιάζουν τον Πάνο Ρούτσι και του μιλούν δίνοντάς ενώ αρκετοί αφήνουν και γραπτά μηνύματα στήριξης.

Ο ίδιος έκανε μία σύντομη ομιλία προς τον κόσμο που συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα.

«Οσοι εμποδίζουν τις εκταφές και βάζουν εμπόδιο στην έρευνα, είναι συνένοχοι στο έγκλημα και στην μη απόδοση δικαιοσύνης. Εμείς δε ζητάμε χάρη. Ζητάμε να μάθουμε την αλήθεια για τα παιδιά μας. Το χρωστάμε στα παιδιά των Τεμπών» είπε μεταξύ άλλων.