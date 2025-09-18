Οι Πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν της ΑΕΚ με 24-23 στο κλειστό γήπεδο Καματερού, «μπαίνοντας» έτσι με τον καλύτερο τρόπο στη νέα σεζόν.

Το 4ο συνεχές Super Cup της ιστορίας της κατέκτησε η ομάδα Handball Ανδρών ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ με Υπερήφανο Χορηγό Εκπαίδευσης τις Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ, κάνοντας το «4 στα 4» στα Super Cups και πανηγυρίζοντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-2026!

Μετά από μια σπουδαία εμφάνιση, οι Πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν της ΑΕΚ με 24-23 στο κλειστό γήπεδο Καματερού, «μπαίνοντας» έτσι με τον καλύτερο τρόπο στη νέα σεζόν.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα handball ανδρών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ και τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, μετρά 12 τίτλους σε μόλις 8 χρόνια: 5 Πρωταθλήματα Ελλάδος, 4 Super Cups και 3 Κύπελλα Ελλάδος, σημειώνοντας ρεκόρ στο άθλημα της χειροσφαίρισης!

Να σημειωθεί εξάλλου, ότι η ένθερμη υποστήριξη και ανάδειξη του αθλήματος του handball από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης και αποκλειστικής 68ετούς πρωτοβουλίας του ομίλου, «Αθλητισμός & Εκπαίδευση», που στοχεύει διαχρονικά στην προβολή της άρρηκτης σύνδεσης μεταξύ του αθλητισμού και της εκπαίδευσης, ενσαρκώνοντας το όραμα του ιδρυτή και προέδρου του Ομίλου ΞΥΝΗ και της ομάδας handball των ΣΧΟΛΩΝ ΙΕΚ ΞΥΝΗ, Καθηγητή Σοφοκλή Ξυνή.

40 χρόνια ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ στο Handball

Η Ομάδα Χάντμπολ Ανδρών των ΣΧΟΛΩΝ ΙΕΚ ΞΥΝΗ ιδρύθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1985. Αποκορύφωμα των επιτυχιών της ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος το 1995, επικρατώντας του Φίλιππου Βέροιας.

Μετά από χρόνια δυναμικής παρουσίας στο άθλημα του χάντμπολ, η ομάδα μετονομάστηκε το 2014 σε Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ Δικέας και λίγο μετά σε ΙΕΚ ΞΥΝΗ Ν.Ι. (Νέας Ιωνίας)!

Ως ΙΕΚ ΞΥΝΗ N.I. συνέχισε να πρωταγωνιστεί με τις επιτυχίες της τόσο στο Κύπελλο Ελλάδος, όσο και στο Πρωτάθλημα της Α1, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του τίτλου του Πρωταθλητή Ελλάδος 2016-2017.

Τον Ιούλιο του 2017 ο Πρωταθλητής Ελλάδος Handball ΙΕΚ ΞΥΝΗ Ν.Ι. συνενώθηκε με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Σ.Φ.Π. και έκτοτε συνεχίζει δυναμικά με σερί επιτυχιών στη Handball Premier League ως ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ/ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ, με Χορηγό Εκπαίδευσης τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ!

