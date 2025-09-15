Φανερά συγκινημένος με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Λένε πως μια φωτογραφία αξίζει όσο χίλιες λέξεις… και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μέσα από δέκα υπέροχα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket.

Το βράδυ του Σαββάτου (14/09/2025), η Εθνική ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έγραψε ιστορία. Με μια μεγάλη νίκη απέναντι στη Φινλανδία (92-89), χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση έπειτα από 16 χρόνια.

Ο Γιάννης, όμως, δεν κράτησε μόνο για τον εαυτό του τη στιγμή. Μέσα από τις φωτογραφίες του, θέλησε να ευχαριστήσει τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του: τη μητέρα του, τη σύζυγό του, τα παιδιά του και τα αδέλφια του. Δίπλα τους, φυσικά, και οι συμπαίκτες του, με τα χάλκινα μετάλλια να λάμπουν στο στήθος τους.

Μια εικόνα ξεχωρίζει: ο Γιάννης τυλιγμένος με την ελληνική σημαία.

{https://www.instagram.com/p/DOmwNJGCBRZ/?img_index=1}