Συγκινημένος και περήφανος ο Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν συγκράτησε τα δάκρυά του, μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Φινλανδίας.

Ο Greek Freak τόνισε ότι αυτό το κατόρθωμα ήταν το μεγαλύτερο της ζωής του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη FIBA:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργάνωσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα!

Τους αγαπάω όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό.

Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου.

Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος.

Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».