Πέρασε στον τελικό ο Εμμανουήλ Καραλής - «Αν μου ρίξετε ένα ξεμάτιασμα θα κάνω μεγάλο ρεκόρ»

Πέρασε στον τελικό ο Εμμανουήλ Καραλής - «Αν μου ρίξετε ένα ξεμάτιασμα θα κάνω μεγάλο ρεκόρ» Φωτογραφία: Eurokinissi
Τι δήλωσε αμέσως μετά την προσπάθειά του.

Στον τελικό του άλματος επί κοντώ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Στίβου, πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι του Σαββάτου (13/9) ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε μέρος στον προκριματικό του επί κοντώ και χρειάστηκε μόλις δύο άλματα για να σφραγίσει την παρουσία του στον τελικό της Δευτέρας (15/9).

Αφήνοντας αρχικά τα 5,40μ ο Καραλής άρχισε τις προσπάθειές του από τα 5,55μ και με την πρώτη πέρασε τον πήχη, για να προσπεράσει κατόπιν τα 5.70μ που είχαν βάλει οι περισσότεροι συναθλητές του και να συνεχίζει από τα 5,75μ που τα ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση με την πρώτη του προσπάθεια.

Το όριο πρόκρισης στον τελικό ήταν τα 5,80μ όμως από τη στιγμή που δεν βρέθηκαν 12 αθλητές για να ξεπεράσουν τα 5,75μ ο Καραλής δεν χρειάστηκε να κάνει τρίτη προσπάθεια, για να δώσει ραντεβού στον τελικό με τον… Αρμάντ Ντουπλάντις σε μία μάχη των αιθέρων που αναμένεται να καθηλώσει το κοινό του στίβου.

«Μπορώ να κάνω κάτι πολύ μεγάλο τη Δευτέρα»

«Είναι καλό που ό,τι προγραμματίζω βγαίνει, ήταν ένας δύσκολος αγώνας, είχε μεγάλη αναμονή, στην αρχή έβρεχε. Αλλά ευτυχώς πήγαν όλα καλά και ελπίζω τη Δευτέρα να γίνει ένας καλός αγώνας.

Πλέον έχω φτάσει 25 χρονών, είμαι ένας αθλητής που ξέρει να διαβάζει τους αγώνες, έχω καταφέρει να περνάω τα 6 μέτρα σε κάθε διοργάνωση. Αν το σώμα μου το νιώθω καλά, αν οι συνθήκες είναι καλά, αν νιώσω καλά τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω ένα μεγάλο ρεκόρ, κάτι πολύ μεγάλο. Το πιστεύει η ομάδα μου, το πιστεύω κι εγώ.

Αν κάνουμε ένα καλό αγώνα τακτικής και πιέσουμε λίγο ποτέ δεν ξέρεις. Αν δώσω ό,τι έχω θα σημαίνει ότι έχω πετύχει τους στόχος μας. Θέλω να τελειώσει ο αγώνας και να μην έχω τίποτα μέσα μου.

Είμαι πολύ συγκεντρωμένος δεν θέλω να λέω πολλά, θέλω να δείξω τη Δευτέρα τι μπορώ να κάνω και αν μου ρίξετε κι ένα ξεμάτιασμα μπορεί να γίνει κάτι πολύ μεγάλο».

