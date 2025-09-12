Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Η αποκάλυψη της Πέγκυ Ζήνα στο ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time για το «Δεν θα πας πουθενά»

Η αποκάλυψη της Πέγκυ Ζήνα στο ανανεωμένο ΟΠΑΠ Game Time για το «Δεν θα πας πουθενά»
Το βιντεοκλίπ με τον Κέντρικ Ναν και τα τραγούδια που αφιερώνει στον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ

Το ΟΠΑΠ Game Time ανανεώθηκε με νέα σκηνικά και πολλές εκπλήξεις και η πρώτη καλεσμένη της νέας σεζόν είναι η Πέγκυ Ζήνα.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μιλά για την 30χρονη καλλιτεχνική πορεία της, τις προσωπικές στιγμές που την σημάδεψαν και αποκαλύπτει το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας της.

3_15_8f9c7.jpg

Επιλέγει τον Κέντρικ Ναν για πρωταγωνιστή σε βιντεοκλίπ της και αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το τραγούδι που έκανε τον MVP και πρώτο σκόρερ της Euroleague να «μην πάει πουθενά».

Επιλέγει τον Πρωταθλητή της εφετινής χρονιάς, δηλώνει φαν της Εθνικής Ομάδας, μιλάει για το «ερυθρόλευκο» κλίμα που επικρατεί στο σπίτι της, τη συγκινητική ιστορία για τον πατέρα της που την συνδέει με την ΑΕΚ και τους στενούς της φίλους Παναθηναϊκούς.

Στη νέα ενότητα της εκπομπής «Challenge Time», αποδέχεται την πρόκληση της Χριστίνας Βραχάλη και ερμηνεύει τραγούδια που αφιερώνει στις «μεγάλες» ομάδες της Super League.

Η Πέγκυ Ζήνα αναφέρεται επίσης στη συνεργασία-σταθμό με τον Δημήτρη Μητροπάνο, την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μαρινέλλα και το ντουέτο που θα ήθελε να κάνει με τη Βούλα Πατουλίδου.

1_37_c3ee9.jpg

Δείτε το βίντεο:

{https://youtu.be/NJXl84QvcYg}

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο ΟΠΑΠ Game Time για την κόμπρα και το μεγάλο όνειρο με την Εθνική στο Eurobasket

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης στο ΟΠΑΠ Game Time για την κόμπρα και το μεγάλο όνειρο με την Εθνική στο Eurobasket

Αθλητισμός
Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο ΟΠΑΠ Game Time για το Eurobasket και τους 3 κορυφαίους της Euroleague που θα ήθελε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο ΟΠΑΠ Game Time για το Eurobasket και τους 3 κορυφαίους της Euroleague που θα ήθελε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Αθλητισμός
Η Βέρα Μακρομαρίδου στο ΟΠΑΠ Game Time: Θέατρο, γήπεδο και... η συνεργασία που οδήγησε σε γάμο

Η Βέρα Μακρομαρίδου στο ΟΠΑΠ Game Time: Θέατρο, γήπεδο και... η συνεργασία που οδήγησε σε γάμο

Αθλητισμός
ΟΠΑΠ Game Time: Το μήνυμα της Πηνελόπης Παυλοπούλου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών

ΟΠΑΠ Game Time: Το μήνυμα της Πηνελόπης Παυλοπούλου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών

Αθλητισμός

NETWORK

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

healthstat.gr
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

ienergeia.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

healthstat.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

healthstat.gr
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

healthstat.gr
Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ienergeia.gr