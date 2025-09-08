Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ήττα με 3-0 για την εθνική από τη Δανία (Βίντεο)

Ήττα στο δεύτερο ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Την ήττα με 3-0 γνώρισε η εθνική Ελλάδας κόντρα στη Δανία, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μετά την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 επί της Λευκορωσίας την περασμένη Παρασκευή, που δημιούργησε κλίμα ενθουσιασμού, ήρθε η απότομη προσγείωση για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στο αποψινό, δεύτερο ματς, των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης (Γ΄ όμιλος).

Ο Ντάμσγκαρντ άνοιξε το σκορ με δυνατό σουτ στο 32ο λεπτό και ο Κρίστενσεν διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 63ο. Ο Χόιλουντ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 81ο λεπτό, πλασάροντας σε κενή εστία έπειτα από την απομάκρυνση του Μαυροπάνου πάνω στη γραμμή στην προσπάθεια του Ντόργκου.

Η κακή εμφάνιση και η ήττα είχε ως συνέπεια η εθνική Ελλάδας να βρεθεί στην τρίτη θέση, αφού η Σκωτία νίκησε τη Λευκορωσία με 2-0. Έτσι, Δανία και Σκωτία έχουν από τέσσερις βαθμούς- προηγήθηκε η μεταξύ τους ισοπαλία στην Κοπεγχάγη (0-0)- ενώ η Ελλάδα έμεινε στους τρεις.

Στην τρίτη αγωνιστική, η εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σκωτία (09/10) και τρεις ημέρες αργότερα θα παίξει κόντρα στη Δανία, στην Κοπεγχάγη (12/10).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (65΄ Σιώπης), Ζαφείρης (75΄ Ιωαννίδης), Κωνσταντέλιας (46΄ Μπακασέτας), Καρέτσας (46΄ Μασούρας), Τζόλης (83΄ Πέλκας), Παυλίδης.

Δανία (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέλε (90΄ Γκρονμπάεκ), Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Ρ. Κρίστενσεν, Χιούλμαντ, Φρόχολντ (82΄ Μπρουν Λάρσεν), Χόιμπιεργκ, Ντάμσγκαρντ (83΄ Ο΄ Ράιλι), Σκοβ Όλσεν (64΄ Ντόργκου), Μπίρεθ (63΄ Χόιλουντ).

Τα γκολ των Δανών

Τα highlights του ματς