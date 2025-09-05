Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία, LIVE ο αγώνας

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία, LIVE ο αγώνας
Η Ελλάδα ξεκινά την προσπάθεια της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Όλα έτοιμα στο Γ.Καραϊσκάκης με την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με αντιπάλους τις Λευκορωσία, Δανία, Σκωτία.

Οι 11αδες

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ζωντανά τον αγώνα.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Πέντε ερωτήματα για ένα «θολό» project

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Πέντε ερωτήματα για ένα «θολό» project

Διεθνή
Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία απόψε για τα προκριματικά

Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία απόψε για τα προκριματικά

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η ώρα και η ημέρα του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Eurobasket 2025: Η ώρα και η ημέρα του αγώνα Ελλάδα - Ισραήλ

Αθλητισμός
Μείωση 65% στις νέες άδειες αιολικών στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2025

Μείωση 65% στις νέες άδειες αιολικών στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2025

Οικονομία

NETWORK

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

healthstat.gr
Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

healthstat.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr