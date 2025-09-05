Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία, LIVE ο αγώνας

Όλα έτοιμα στο Γ.Καραϊσκάκης με την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με αντιπάλους τις Λευκορωσία, Δανία, Σκωτία.
Οι 11αδες
Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης
Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ζωντανά τον αγώνα.