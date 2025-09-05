Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ελλάδα - Λευκορωσία, LIVE ο αγώνας

Η Ελλάδα ξεκινά την προσπάθεια της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Όλα έτοιμα στο Γ.Καραϊσκάκης με την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα φιλοξενηθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού με αντιπάλους τις Λευκορωσία, Δανία, Σκωτία.

Οι 11αδες

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ζωντανά τον αγώνα.