Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδα κόντρα στην Κύπρο, σε ποιο κανάλι

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Ελλάδα κόντρα στην Κύπρο, σε ποιο κανάλι
Το δύο στα δύο θέλει η εθνική μπάσκετ κόντρα στην Κύπρο.

Τη δεύτερη νίκη της στο Eurobasket 2025 θέλει να πετύχει η εθνική Ελλάδας για τον 3ο όμιλο της διοργάνωσης, καθώς θα φιλοξενηθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού από την οικοδέσποινα Κύπρο.

Πρόκειται για μία ιστορικής σημασίας αναμέτρηση, καθώς είναι ο πρώτος επίσημος αγώνας σε διεθνή διοργάνωση ανάμεσα στην εθνική Ελλάδας και την εθνική Κύπρου. Μάλιστα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, που είναι κοινός και για τις δύο ομάδες αναμένονται συγκινητικές στιγμές με όλο το γήπεδο και τους διεθνείς των δύο ομάδων να τραγουδούν τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν».

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε με το… δεξί στη διοργάνωση, επικρατώντας με 75-66 της Ιταλίας και στοχεύει ακόμη και στην κατάληψη της πρώτης θέσης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν καταπληκτικός «κουβαλώντας» επιθετικά στην πρεμιέρα απέναντι στη «σκουάντρα ατζούρα». Η «γαλανόλευκη» πήρε αυτό που ήθελε, χωρίς πάντως να εντυπωσιάσει, με εξαιρετική άμυνα, ιδιαίτερα από τον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου που κράτησε στους 4 μόλις πόντους τον ΝΒΑερ της Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο.

Από την άλλη η Κύπρος στον πρώτο αγώνα της ιστορίας της σε Eurobasket πάλεψε απέναντι στη Βοσνία ωστόσο ηττήθηκε με 91-64. Μάλιστα με ένα ξέσπασμα στο 3ο δεκάλεπτο μείωσε τη διαφορά στους 9, ωστόσο στο τελευταίο δεκάλεπτο έμεινε από δυνάμεις και δεχόμενη ένα επιμέρους 33-15 ηττήθηκε τελικά με 27 πόντους, κερδίζοντας ωστόσο το χειροκρότημα για την προσπάθεια. Κορυφαίοι για την ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη ήταν οι Κωνσταντίνος Σιμιτζής και Φίλιππος Τίγκας με 22 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Ο αγώνας είναι στις 18:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1.

Η 12αδα της εθνικής: Κώστας Σλούκας, Τάιλερ Ντόρσεϊ, ΒασίληςΤολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Παπανικολάου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ και Ντίνος Μήτογλου.

H 12αδα της Κύπρου: Χρίστος Λοϊζίδης, Κωνσταντίνος Σιμιτζής, Ιωάννης Πασιαλής, Σάιμον Μιχαήλ, Στέφανος Ηλιάδης, Ανδρέας Χριστοδούλου, Αινέας Γιουνγκ, Ιωάννης Γιανναράς, Μιχάλης Κουμής, Φίλιππος Τίγκας, Ντάραλ Γουίλις, Νίκος Στυλιανού.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

  • 31/8 Γεωργία-Ελλάδα 15:00 (EΡΤNEWS)
  • 2/9 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη 15:00 (EΡΤNEWS)
  • 4/9 Ισπανία-Ελλάδα 21:30 (EΡΤ1)
