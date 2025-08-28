Conference League: Προκρίθηκε η ΑΕΚ, κέρδισε την Άντερλεχτ με 2-0 (Βίντεο)

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την είσοδό της στη League Phase του Conference League.

Με μία εξαιρετική εμφάνιση η ΑΕΚ μέσα στo OPAP Arena εξασφάλισε την είσοδό της στη League phase του Conference League.

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την βελγική Άντερλεχτ στη ρεβάνς μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια σφραγίζοντας την πρώτη της ιστορική νίκη, που την επαναφέρει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μετά 1-1 με τον Ελίασον μέσα στις Βρυξέλλες οι Κοϊτά και Κουτέσα στο 36' και το 48' σφράγισαν τη νίκη. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων υπήρξε η ελπίδα για το 3-1 με πέναλτι αλλά το VAR το ακύρωσε.

Το γκολ του Κοϊτά που έδωσε το προβάδισμα στην Ένωση.

Η επισφράγιση της νίκης από τον Κουτέσα.

