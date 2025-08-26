Συναντήστε τον Manolo: Ο διαγωνισμός της World Athletics για τον Καραλή

Έτοιμος για νέο πανελλήνιο ρεκόρ στη Ζυρίχη δηλώνει ο Εμμανουήλ Καραλής.

Με τις φετινές του εμφανίσεις, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου στίβου. Κάτι που πιστοποιεί και ο διαγωνισμός της World Athletics.

Η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου κάνει διαγωνισμό με έπαθλο μια ψηφιακή «συνάντηση» με τον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη του επί κοντώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ιστοσελίδα της World Athletics έως τις 3 Σεπτεμβρίου και 10 τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μία ομαδική ψηφιακή «συνάντηση» με τον Εμμανουήλ Καραλή.

Φέτος ο 26χρονος πρωταθλητής Ευρώπης κλειστού στίβου διανύει την καλύτερη χρονιά της ζωής του. Έχει «πετάξει» 10 φορές πάνω από τα 6 μ. και έχει ανεβάσει το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,08 μέτρα. Πλέον, είναι ο τέταρτος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών και μπροστά του έχει τρεις άλτες που στην εποχή τους κυριάρχησαν με απανωτές καταρρίψεις παγκοσμίων ρεκόρ: τον Μόντο Ντουπλάντις (6,29 μ.), τον Ρενό Λαβιλενί (6,16 μ.) και τον Σεργκέι Μπούμπκα (6,15 μ.).

Εμμανουήλ Καραλής: Είμαι έτοιμος για νέο ρεκόρ

Τώρα, ο Εμμανουήλ Καραλής ετοιμάζεται για τον τελικό των Diamond League (27-28 Αυγούστου), στη Ζυρίχη, όπου επίσης θα αγωνιστούν ο Μίλτος Τεντόγλου και η Ελίνα Τζένγκο.

«Αν πάνε όλα καλά με τις καιρικές συνθήκες είμαι έτοιμος να κάνω νέο ρεκόρ. Είμαι έτοιμος να πηδήξω σίγουρα πάνω από 6 μέτρα», δήλωσε στον ΣΕΓΑΣ ο Καραλής και ευχήθηκε αυτός ο αγώνας να αποτελέσει «μια πολύ καλή πρόβα τζενεράλε» για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο (13-21/9).

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα καταφέρω να περάσω τα 6 μέτρα, πόσο μάλλον να μπορώ να το κάνω σε κάθε αγώνα», παραδέχθηκε. «Είμαι πολύ ευγνώμων, χαρούμενος και ελπίζω να συνεχίσω να αποδεικνύω στον εαυτό μου ότι ανήκω σε αυτό το κλειστό κλαμπ και μέσα από όλα αυτά τα άλματα στα 6 μ. να καταφέρω να κάνω κάτι πολύ καλό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα», κατέληξε.

{https://www.instagram.com/p/DN0jq7SUEFv/}