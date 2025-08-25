Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Εθνική ποδοσφαίρου: Οι 25 που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Εθνική ποδοσφαίρου: Οι 25 που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ
Οι κλήσεις για τα ματς της εθνικής ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026.

Ανακοινώθηκαν οι 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ματς της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με τη Λευκορωσία και τη Δανία.

Πρόκειται για τις αναμετρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 και θα φιλοξενηθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει αρχικά με τη Λευκορωσία (05/09, 21:45) και στη συνέχεια κόντρα στη Δανία (08/09, 21:45) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Πέλκας, Χρήστος Τζόλης, Χρήστος Μουζακίτης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Τάσος Δουβίκας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

Καθηγητής Βιοχημείας: Οι 6 συνήθειες που δημιουργούν ένα εχθρικό περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Σχετικά Άρθρα

Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ρώτησε αν μπορεί να το κρατήσει στο Οβάλ γραφείο (Βίντεο)

Ο Τραμπ εντυπωσιάστηκε με το τρόπαιο του Μουντιάλ, ρώτησε αν μπορεί να το κρατήσει στο Οβάλ γραφείο (Βίντεο)

Αθλητισμός
Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς θα δώσουν μέρος του πριμ ανόδου στην οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ

Εθνική Ελλάδας: Οι διεθνείς θα δώσουν μέρος του πριμ ανόδου στην οικογένεια του Τζορτζ Μπάλντοκ

Αθλητισμός
Ίντερ-Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Ανησυχία για τον Ταρεμί που παραμένει εγκλωβισμένος στο Ιράν λόγω της κρίσης με το Ισραήλ

Ίντερ-Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Ανησυχία για τον Ταρεμί που παραμένει εγκλωβισμένος στο Ιράν λόγω της κρίσης με το Ισραήλ

Αθλητισμός
Ελλάδα - Βουλγαρία 4-0: Και τώρα τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 (Βίντεο)

Ελλάδα - Βουλγαρία 4-0: Και τώρα τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 (Βίντεο)

Αθλητισμός

NETWORK

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

Για πρώτη φορά μεταμόσχευση πνεύμονα από γενετικά τροποποιημένο χοίρο σε άνθρωπο

healthstat.gr
Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

Η χώρα δεν καίγεται από «πρωτοφανή φαινόμενα», αλλά από πρωτοφανή αδράνεια και αδυναμία. Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει ρεαλιστικό σχέδιο

ienergeia.gr
ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ΠΚΜ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ

ienergeia.gr
Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

Πώς το μεταβολικό σύνδρομο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο Πάρκινσον

healthstat.gr
ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

ΠΑΝ.ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.: Καταδικάζουμε τον νέο πειθαρχικό νόμο – Στηρίζουμε τη διαμαρτυρία/απεργία στις 28 Αυγούστου

healthstat.gr
Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

Ιός Τσικουνγκούνια: Εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη – 45 νέα κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία

healthstat.gr
Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Πούτιν και Πεζεσκιάν συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

Masdar: Πώληση του 50% της Emerge Energy

ienergeia.gr