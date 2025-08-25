Εθνική ποδοσφαίρου: Οι 25 που κάλεσε ο Γιοβάνοβιτς για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Οι κλήσεις για τα ματς της εθνικής ποδοσφαίρου στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026.

Ανακοινώθηκαν οι 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα ματς της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου με τη Λευκορωσία και τη Δανία.

Πρόκειται για τις αναμετρήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 και θα φιλοξενηθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παίξει αρχικά με τη Λευκορωσία (05/09, 21:45) και στη συνέχεια κόντρα στη Δανία (08/09, 21:45) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Γιώργος Μασούρας, Δημήτρης Πέλκας, Χρήστος Τζόλης, Χρήστος Μουζακίτης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Τάσος Μπακασέτας, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Τάσος Δουβίκας.