Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο αγώνας

Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο αγώνας Φωτογραφία: Eurokinissi
Στην περσινή αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και ήταν η πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού έπειτα από οκτώ διαδοχικές νίκες απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης.

Οι δύο ομάδες έχουν ακόμη τρεις συναντήσεις στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και όλες είναι με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. Το 2008-09 οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 3-1, το 2016-17 με 2-1 και το 2019-20 με 1-0.

Στην περσινή αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και ήταν η πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού έπειτα από οκτώ διαδοχικές νίκες απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης και η τρίτη συνολικά σε σύνολο 19 αγώνων που έχουν γίνει με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους. Και οι τρεις ισοπαλίες είναι με σκορ 1-1.

Την περσινή περίοδο ο ASTERAS AKTOR δεν ηττήθηκε σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό, αφού στον Α’ Γύρο επικράτησε με 1-0 στην Τρίπολη και ακολούθησε η ισοπαλία 1-1 στον Πειραιά. Με τα ίδια σκορ και την ίδια σειρά είχε μείνει αήττητος με τους Ερυθρόλευκους και στην παρθενική του συμμετοχή στη Super League, το 2007-08.

Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει με διάφορα σκορ στην έδρα του, αλλά τα αγαπημένα του με τον Αστέρα Τρίπολης είναι το 3-0 και το 1-0 που έχουν παρουσιαστεί από τρεις φορές.

Ο Ολυμπιακός είναι υπεύθυνος για την ευρύτερη ήττα του Αστέρα Τρίπολης στη Super League. Το 7-2 στις 25 Μαρτίου 2012, όταν ο Κέβιν Μιραλάς βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές και τα άλλα τέρματα ήρθαν από τους Τζιμπούρ, Ορμπάιθ και Φουστέρ.

Ο Κώστας Φορτούνης είναι ο κορυφαίος σκόρερ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αφού έχει σημειώσει 11 συνολικά γκολ απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης, τα 9 σε αγώνες πρωταθλήματος και τα άλλα δύο σε αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ASTERAS AKTOR

19 ΑΓΩΝΕΣ

16 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

- ΝΙΚΕΣ ASTERAS AKTOR

ΓΚΟΛ: 48-11

To Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης θα παίξει στις 20.00 σήμερα, ενώ θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Super League: Η πρεμιέρα και το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2025-26

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Περιπλανώμενη ζωή, μετακινούμενοι εκπαιδευτικοί

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Καιρός: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες σήμερα - Με ζέστη μπαίνει ο Σεπτέμβριος

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Τα 3 καλύτερα νησιά κοντά στην Αθήνα για μια μονοήμερη εκδρομή

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Έρχεται το ματωμένο φεγγάρι

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Διονύσης Τεμπονέρας στο Dnews: Η Δεξιά τιμωρεί την πυρόπληκτη Πάτρα

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Άρης - Βόλος: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Άρης - Βόλος: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Αθλητισμός
Super League: Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Οι ημέρες και οι ώρες των ματς

Super League: Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Οι ημέρες και οι ώρες των ματς

Αθλητισμός
Ποια στιγμή της ημέρας να τρώτε γλυκά για να μην ανεβαίνει το σάκχαρο

Ποια στιγμή της ημέρας να τρώτε γλυκά για να μην ανεβαίνει το σάκχαρο

Υγεία
Ολυμπιακός: Αυτή είναι η εντυπωσιακή ερυθρόλευκη φανέλα για το 2025-26

Ολυμπιακός: Αυτή είναι η εντυπωσιακή ερυθρόλευκη φανέλα για το 2025-26

Αθλητισμός

NETWORK

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ΣΠΕΦ: Ειδική παράταση προθεσμίας υποβολής για τις αιτήσεις ΟΠΣ των σταθμών αποθήκευσης

ienergeia.gr
Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Η Τεχεράνη και ευρωπαϊκές δυνάμεις θα συζητήσουν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

ienergeia.gr
Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

Ανταρκτική: Η λευκή ήπειρος επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τις επιπτώσεις του τουρισμού

ienergeia.gr
Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

Άσκηση: Πόσο συχνά πρέπει να γυμνάζεστε για να ζήσετε περισσότερο

healthstat.gr
Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

Νέα ανακάλυψη: Οι γυναίκες με Αλτσχάιμερ έχουν ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα ωμέγα λιπαρών οξέων

healthstat.gr
Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

Ειδικός αποκαλύπτει τι ώρα πρέπει να πηγαίνετε στο κρεβάτι για να μην ξυπνάτε κουρασμένοι

healthstat.gr
Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

Εφημερίες χωρίς γιατρούς: Άλλο ένα καλοκαίρι υποστελέχωσης

healthstat.gr
Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

Siemens Energy: Ενισχύει τη συνεργασία με Κινέζους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα

ienergeia.gr