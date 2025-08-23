Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο αγώνας

Οι δύο ομάδες έχουν ακόμη τρεις συναντήσεις στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και όλες είναι με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. Το 2008-09 οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 3-1, το 2016-17 με 2-1 και το 2019-20 με 1-0.
Στην περσινή αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και ήταν η πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού έπειτα από οκτώ διαδοχικές νίκες απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης και η τρίτη συνολικά σε σύνολο 19 αγώνων που έχουν γίνει με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους. Και οι τρεις ισοπαλίες είναι με σκορ 1-1.
Την περσινή περίοδο ο ASTERAS AKTOR δεν ηττήθηκε σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό, αφού στον Α’ Γύρο επικράτησε με 1-0 στην Τρίπολη και ακολούθησε η ισοπαλία 1-1 στον Πειραιά. Με τα ίδια σκορ και την ίδια σειρά είχε μείνει αήττητος με τους Ερυθρόλευκους και στην παρθενική του συμμετοχή στη Super League, το 2007-08.
Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει με διάφορα σκορ στην έδρα του, αλλά τα αγαπημένα του με τον Αστέρα Τρίπολης είναι το 3-0 και το 1-0 που έχουν παρουσιαστεί από τρεις φορές.
Ο Ολυμπιακός είναι υπεύθυνος για την ευρύτερη ήττα του Αστέρα Τρίπολης στη Super League. Το 7-2 στις 25 Μαρτίου 2012, όταν ο Κέβιν Μιραλάς βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές και τα άλλα τέρματα ήρθαν από τους Τζιμπούρ, Ορμπάιθ και Φουστέρ.
Ο Κώστας Φορτούνης είναι ο κορυφαίος σκόρερ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αφού έχει σημειώσει 11 συνολικά γκολ απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης, τα 9 σε αγώνες πρωταθλήματος και τα άλλα δύο σε αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ASTERAS AKTOR
19 ΑΓΩΝΕΣ
16 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
3 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ
- ΝΙΚΕΣ ASTERAS AKTOR
ΓΚΟΛ: 48-11
To Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης θα παίξει στις 20.00 σήμερα, ενώ θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.