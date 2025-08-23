Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι ο αγώνας

Στην περσινή αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και ήταν η πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού έπειτα από οκτώ διαδοχικές νίκες απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης.

Οι δύο ομάδες έχουν ακόμη τρεις συναντήσεις στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και όλες είναι με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό. Το 2008-09 οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 3-1, το 2016-17 με 2-1 και το 2019-20 με 1-0.

Στην περσινή αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και ήταν η πρώτη απώλεια του Ολυμπιακού έπειτα από οκτώ διαδοχικές νίκες απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης και η τρίτη συνολικά σε σύνολο 19 αγώνων που έχουν γίνει με γηπεδούχους τους Ερυθρόλευκους. Και οι τρεις ισοπαλίες είναι με σκορ 1-1.

Την περσινή περίοδο ο ASTERAS AKTOR δεν ηττήθηκε σε καμία από τις δύο αναμετρήσεις του με τον Ολυμπιακό, αφού στον Α’ Γύρο επικράτησε με 1-0 στην Τρίπολη και ακολούθησε η ισοπαλία 1-1 στον Πειραιά. Με τα ίδια σκορ και την ίδια σειρά είχε μείνει αήττητος με τους Ερυθρόλευκους και στην παρθενική του συμμετοχή στη Super League, το 2007-08.

Ο Ολυμπιακός έχει επικρατήσει με διάφορα σκορ στην έδρα του, αλλά τα αγαπημένα του με τον Αστέρα Τρίπολης είναι το 3-0 και το 1-0 που έχουν παρουσιαστεί από τρεις φορές.

Ο Ολυμπιακός είναι υπεύθυνος για την ευρύτερη ήττα του Αστέρα Τρίπολης στη Super League. Το 7-2 στις 25 Μαρτίου 2012, όταν ο Κέβιν Μιραλάς βρήκε δίχτυα τέσσερις φορές και τα άλλα τέρματα ήρθαν από τους Τζιμπούρ, Ορμπάιθ και Φουστέρ.

Ο Κώστας Φορτούνης είναι ο κορυφαίος σκόρερ στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, αφού έχει σημειώσει 11 συνολικά γκολ απέναντι στην ομάδα της Τρίπολης, τα 9 σε αγώνες πρωταθλήματος και τα άλλα δύο σε αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ASTERAS AKTOR

19 ΑΓΩΝΕΣ

16 ΝΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

3 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

- ΝΙΚΕΣ ASTERAS AKTOR

ΓΚΟΛ: 48-11

To Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης θα παίξει στις 20.00 σήμερα, ενώ θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1 HD.