Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πήρε τα ακουστικά εικονολήπτη, την ώρα του τάιμ άουτ (Βίντεο)

Οι αντιδράσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια του ματς της εθνικής με την Ιταλία.

Μπορεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μην έπαιξε στο αποψινό ματς της εθνικής μπάσκετ κόντρα στην Ιταλία, αλλά ο Greek Freak ήταν ιδιαίτερα απασχολημένος στο ΟΑΚΑ.

Ο σταρ του ΝΒΑ, ο Κώστας Σλούκας και ο Ντίνος Μήτογλου έμειναν εκτός ομάδας απόψε, στο ματς που νίκησε η εθνική με 76-74, αλλά θα παίξουν στο φιλικό της Κυριακής με τη Γαλλία (20:00, ΟΑΚΑ, ΕΡΤNews), το τελευταίο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πριν από το Eurobasket 2025.

Βέβαια, ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα μπορούσε να είναι ένας… απλό φίλαθλος στο ματς. Έτσι, κάποια στιγμή, την ώρα του τάιμ άουτ, πλησίασε από πίσω έναν εικονολήπτη που κατέγραφε τις οδηγίες που έδινε ο Σπανούλης στους παίκτες, του πήρε τα ακουστικά και τα φόρεσε για λίγο.

Το «πηγαδάκι» Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο

Σε άλλο στιγμιότυπο, κάτι σχολίασε με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ίσως το κλέψιμο που είχε κάνει μόλις ο αδελφός τους, Κώστας.

Κατά τη διάρκεια του ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χειροκροτούσε και έδινε συμβουλές όχι μόνο στα αδέλφια του, αλλά και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του.