Το ενδεχόμενο διπλής δολοφονίας πίσω από τον θάνατο δύο ηλικιωμένων αδερφών στη Ναύπακτο, που είχαν βρεθεί καμένοι μετά από φωτιά μέσα στο σπίτι τους, εξετάζουν οι Αρχές.

«Ένα περιστατικό τον Φεβρουάριο του 2024 στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου, έχασαν τη ζωή τους μία 89χρονη γυναίκα και ένας 84χρονος άνδρας. Για τα δύο αδέρφια επικράτησε το σενάριο ότι ο αδερφός έβαλε φωτιά στο δωμάτιο απελπισμένος από την κατάσταση της αδερφής του, που ήταν κακή η υγεία της, όμως η πλευρά στενών συγγενών αμφισβητεί αυτήν τη ροή των γεγονότων», αποκαλύπτει το Mega.

«Η φωτιά ήταν περιέργως πολύ περιορισμένη, δεν υπήρξε γενικότερη ανάφλεξη στο σπίτι και επέκταση της φωτιάς. Η συγγενής αναφέρει ότι είχε καθημερινή επικοινωνία με τους δύο ηλικιωμένους και δεν είχε εκφράσει κάποιος την απογοήτευση για απελπιστικές καταστάσεις υγείας».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Από την τοξικολογική εξέταση εντοπίστηκε ότι ο αδερφός είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια χωρίς αυτά να έχουν συνταγογραφηθεί. Η ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στις δύο σορούς από την υπηρεσία των Πατρών το 2024, ήταν ασαφής. Θα ζητηθεί η υπόθεση να ερευνηθεί από τριμελή επιτροπή».

Το εντυπωσιακό στην υπόθεση είναι οι πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά το περιστατικό.

