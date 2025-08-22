Games
Ολική ανατροπή: Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τον Ρενάτο Σάντσες!

Ολική ανατροπή: Ο Παναθηναϊκός «κλείνει» τον Ρενάτο Σάντσες! Φωτογραφία: AP
Ο Παναθηναϊκός έφερε «τούμπα» την κατάσταση και αποκτά άμεσα τον Ρενάτο Σάντσες, φτάνοντας σε συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν, για τον δανεισμό του!

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να ολοκληρώσει την απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες, ανατρέποντας τις πρόσφατες φήμες που τον συνέδεαν με την Τραμπζονσπόρ και τον είχαν απομακρύνει από το «τριφύλλι».

Ο Σάντσες έρχεται να αντικαταστήσει τον Νεμάνια Μαξίμοβιτς, και φαίνεται ότι η μεταγραφή βρίσκεται στα τελικά της στάδια. Μάλιστα, αναμένεται να φτάσει σήμερα στην Αθήνα, για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του, ως δανεικός από την Παρί Σεν Ζερμέν, για έναν χρόνο.

Η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην απόφαση του παίκτη να ενταχθεί στην ομάδα.

Υπενθυμίζουμε, πως ο Σάντσες είχε μια πολύ επιτυχημένη πορεία στην Μπενφίκα υπό την καθοδήγηση του Βιτόρια, γεγονός που πιθανότατα επηρέασε την απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα.

Οι δύο τους είχαν ένα κοινό πέρασμα στην Μπενφίκα τη σεζόν 2015-16. Ο -τότε- νεαρός ποδοσφαιριστής πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και μπόρεσε να πάρει μία πλουσιοπάροχη μεταγραφή.

Συγκεκριμένα, η Μπάγερν Μονάχου έβγαλε από τα ταμεία της 35.000.000 ευρώ το καλοκαίρι του 2016, για να τον κάνει δικό της!

Ο 28χρονος Πορτογάλος μέσος έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή καριέρα στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε, πως έχει παίξει σε μεγάλες ομάδες όπως η Μπάγερν Μονάχου, η Λιλ και η Παρί Σεν Zερμέν. Την περασμένη σεζόν, ήταν με τη μορφή δανεισμού στην Μπενφίκα.

Με τους «Αετούς της Λισαβόνας», ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής κατέγραψε 21 εμφανίσεις, με ένα γκολ.

